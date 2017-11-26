إحالة “الوحش” إلى “محكمة جنح أمن الدولة” بتهمة التحريض على التحرش ومواقعة الفتيات

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تابع موقع مصر 365 إحالة المحامي “نبيه الوحش” بأمر من رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية “شادي البرقوقي” إلى “محكمة جنح أمن الدولة طوارئ” في واقعة اتهامه بالتحريض على ارتكاب “جرائم التحرش ومواقعة الفتيات”.

وقامت “نيابة شمال القاهرة الكلية” بتحديد تحت إشراف من المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة المستشار “محمد بدير المنشاوي” جلسة الثاني من شهر ديسمبر القادم لعام 2017، للنظر في أولى الجلسات القضائية في محاكمة المحامي “نبية الوحش” في واقعة اتهامه “بالتحريض على التحرش بالفتيات ومواقعة قسراً”.

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كما وجه المستشار “شادي البرقوقي” إلى المحامي “نبيه الوحش” تهمة “التحريض على التحرش بالفتيات ومواقعتهن قسراً، ونشر أخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام”، من خلال التصريحات التي أدلى بها المحامي “نبيه الوحش” على بعض القنوات الفضائية.

وكشفت التحقيقات القضائية التي أجريت مع المحامي “نبيه الوحش” في يوم الثامن عشر من شهر أكتوبر السابق لعام 2017، حيث تم استضافة “نبيه الوحش” في أحد البرامج التي تذاع على إحدى القنوات الفضائية ليتم مناقشة مشروع قانون قد تقدمت به أحد النائبات في مجلس النواب المصري الذي من شأنه تعديل “قانون مكافحة أعمال الدعارة”، وأثناء اللقاء صرح المحامي “نبيه الوحش” بضرورة تجريم ارتداء النساء للملابس التي أطلق عليها مسمى “الإباحية”.

واعترض بعض الحضور على التصريحات التي أصدرها المحامي “نبيه الوحش” باعتبار هذا يتعارض مع “الحريات الشخصية” في المجتمع المصري، مما أدى إلى تصريح المحامي “نبيه الوحش” قائلاً “البنت اللي بنطلونها مقطع من الخلف التحرش بها واجب وطني, اغتصابها واجب قومي” وأضاف “نبيه الوحش” أنه يقصد بهذه العبارات تحذير بل تخويف الفتيات من ارتداء هذا الملابس التي يطلق عليها “إباحية”.

والجدير بالذكر أن المحامي” نبيه الوحش” قد صرح في برنامجه “ملفات الوحش” الذي يتم إذاعته على القناة الفضائية “الحدث اليوم حيث صرح أنه كان على أحد القنوات الفضائية خلال الأسبوع الماضي في نقاش حاد عن تغليظ العقوبات والقوانين للتحريض على الفسق والفجور وممارسة البغاء والدعارة، وأوضح أنه ظهر منه لفظ أثار العديد من الجدل حوله في السوشيال ميديا، حيث أعرب أنه لا يؤكد على التحرش الجنسي ولا يقوم بالتحريض على ممارسة الدعارة لأنه رجل صعيدي المنشأ، والمنبت.

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