“جنايات بورسعيد” تعرض أحراز “قضية اقتحام قسم شرطة العرب”

Advertisements

تابع موقع مصر 365 قيام “محكمة جنايات بورسعيد” التي يرأسها المستشار “سامي عبدالرحيم” التي تم عقدها في “معهد أمناء الشرطة بطرة” حيث قامت المحكمة بعرض أحراز “قضية اقتحام قسم شرطة العرب” الذي تم توجيه الاتهام فيها إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية “محمد بديع” وستة وأربعين متهم أخرين، في أحداث القتل والعنف التي تمت في محافظة بورسعيد خلال شهر أغسطس من عام 2013 المعروفة إعلامياً ب”أحداث اقتحام قسم شرطة العرب”.

وتضمنت الأحراز التي عرضتها “محكمة جنايات بورسعيد” في قضية “اقتحام قسم شرطة العرب” على فيديوهات تعرض وقائع تبادل إطلاق النيران بين المتظاهرين المنتمين إلى “جماعة الإخوان المسلمين” بين عناصر من الشرطة المصرية، كما تضمن أيضا الأحراز على مقاطع فيديو توضح المظاهرات التي شارك فيها مئات من عناصر جماعة الإخوان المسلمين وأدت إلى تعطيل حركة سير السيارات، ورددوا خلال هذا المظاهرات هتافات مسيئة إلى الشرطة والإعلام المصري، والجيش المصري.

Advertisements

كما تضمنت إحراز قضية “اقتحام قسم شرطة العرب” التي قامت “محكمة جنايات بورسعيد” بعرضها على مقاطع فيديو لجماعة الإخوان المسلمين وهم رافعين عدد من الرايات السواء التي تشبه شعار “تنظيم الدولة الإرهابية” وعليها بعبارة “لا إله إلا الله محمد رسول الله”.

وأصدرت “محكمة جنايات بورسعيد” في شهر أغسطس من عام 2015 حكم قضائي يقضي بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين “محمد بديع” والقيادي الإخواني “صفوت حجازي” وكذلك القيادي الإخواني “محمد البلتاجي” وستة عشر متهم آخرين، بالسجن المؤبد، ومعاقبة ستة وسبعين متهم آخرين هاربين من بعقوبة السجن المؤبد.

كما تضمن حكم “محكمة جنايات بورسعيد” الذي صدر في شهر أغسطس لعام 2015 بمعاقبة ثمانية وعشرين متهم آخرين حضورياً بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، والقضاء ببراءة ثمانية وستين متهم أخرين من التهم المنسوبة إليهم.

والجدير بالذكر أن قضية اقتحام قسم شرطة العرب تعود إلى السادس عشر من شهر أغسطس عام 2013 حيث كشفت التحقيقات القضائية عن قيام كلا من “محمد بديع، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي” بتحريض أعضاء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين على اقتحام قسم شرطة العرب القائم في محافظة بورسعيد وقتل ضباطه وجنوده، وسرقة أسلحته وتهريب المحتجزين في القسم، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة العديد من عناصر الشرطة المصرية داخل قسم شرطة العرب.

أقرا المزيد إحالة “الوحش” إلى “محكمة جنح أمن الدولة” بتهمة التحريض على التحرش ومواقعة الفتيات