أحد المتهمين في أحداث العدوة يعلن “أنا مسيحي ومليش علاقة بالإخوان”

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تابع موقع مصر 365 قرار “محكمة جنايات المنيا” اليوم الموافق يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2017، برئاسة المستشار “سليمان عطار” والتي تم عقد الجلسة القضائية في “معهد أمناء الشرطة بطرة” حيث أمرت هيئة المحكمة بإخراج جميع المتهمين من قفص الاتهام من أجل أن تتم المواجهة بينهم وبين صور توثق وجودهم أثناء وقوع أحداث العنف في منطقة العدوة.

وتعود أحداث العنف التي وقعت في منطقة العدوة إلى عام 2013 وبالتحديد في شهر أغسطس حيث يتم الاتهام في هذه قضية العدوة إلى مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق “محمد بديع” وعدد آخر من المتهمين.

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وفور خرج متهم يسمى “بدوي مكرم” تحت إلى هيئة محكمة جنايات المنيا قائلاً “أنا مسيحي مش مسلم ولا إخوان ومش هحارب عشان دين مش ديني”، وأضاف أنه بناء على خصومة وقعت بينه وبين أحد “أمناء الشرطة” الذي هدد فيها المتهم “بدوي مكرم” بحبسه أو قتله، وأكد على ثقته التامة والكاملة في القضاء المصري الحر النزيهة.

وقامت “هيئة المحكمة” بمواجهة المتهم “بدوي مكرم” بصورة تؤكد على وجودة في الموقع الذي حدثت فيه أحداث العنف أكد أنه كان موجد بالفعل في هذه الصورة، التي تعد دليل إدانة عليه، وأوضح أنه ليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بجماعة الإخوان المسلمين، وأنه غير منضم إليهم وأوضح أنه “مواطن مسيحي” فكيف له أن ينضم لجماعة الإخوان المسلمين ويتعلم مبادئ دين آخر غير دينه المسيحي.

وقام عدد كبير من دفاع المتهمين في القضية عن اعتراضهم وأعربوا عن غضبهم بسبب مواجهة المتهمين بالصور في غياب “هيئة الدفاع” حيث اجريت اليوم خلال الجلسة التي وقعت اليوم في محكمة عن أحداث العنف التي وقعت في مدينة العدوة.

والجدير بالذكر أن “مدينة العدوة” تتبع “محافظة المنيا” وقد شهدت المدينة أحداث شغب وعنف وتخريب في الرابع عشر من شهر أغسطس لعام 2013، وقامت “النيابة العامة المصرية” بتوجيه التهم إلى المتهمين في أحداث قضية أحداث العنف التي وقعت في مدينة العدوة إلى المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ومتهمين آخرين حيث تم توجيه تهم أعمال عنف وحرق وسرقة ونهب بالإضافة إلى توجيه اتهام اقتحام “مركز شرطة العدوة” وقتل رقيب شرطة العدوة.

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