تصادم طائرة مصرية مع طائرة تابعة “لشركة فيرجن أتلانتيك” بمطار جون كينيدي

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها مصدر مسؤول في “شركة مصر للطيران”، حيث صرح أنه خلال استعداد أحد طائرات الشركة للإقلاع من “مطار نيويورك” المتجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، حادث تصادم بسيط بين جناحي طائرة مصر للطيران، وبين طائرة تابعة إلى “شركة فيرجن أتلانتيك” قبل إقلاعها من المطار.

وقع حادث تصادم الطائرتين صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، بعد أن اصطدم جناح طائرة “شركة مصر للطيران” الطائرة من طراز B777-300ER تسجيل SU-GDL رقم 986، من جناح الطائرة الأيسر مع طائرة تابعة إلى “شركة فيرجين أتلانتيك” البريطانية من طراز A330 تسجيل G-VRAY، في مطار “جون كنيدي الدولي” التابع إلى ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وأدى حادث التصادم بين الطائرتين إلى حدوث قطع في جناح طائرة ” شركة فيرجن أتلانتيك”، بالإضافة إلى إصابة جناح طائرة “شركة مصر للطيران” بأضرار تعد بسيطة، وفور وقوع الحادث تم استدعاء أطقم الصيانة التابعة إلى “مطار جون كنيدي الدولي” ليتم إصلاح الأضرار التي وقعت بين الطائرتين، وتولت فرق التحقيقات المتخصصة عملها لمعرفة تفاصيل حادث اصطدام الطائرتين.

وأوضح “المصدر المسؤول في شركة مصر للطيران” فور وقوع الحادث تم إنزال جميع ركاب الطائرة المصرية، ليتم تسكينهم في أحد الفنادق نيويورك القريبة من “مطار جون كينيدي” على أن يقوموا باستئناف رحلتهم الجوية إلى العاصمة المصرية القاهرة على متن رحلة الشركة الحاملة رقم تسعمائة وستة وثمانين، والتي ستقلع اليوم في تمام الساعة الثامنة عشر بتوقيت مدينة نيويورك، مع مراعاة تعديلات الحجوزات الخاصة برحلتهم الجوية، والعمل على تنسيقها مع “رحلات الترانزيت” بما لا يخل بالتزامات الركاب.

وأوضح “المصدر المسؤول في شركة مصر للطيران” أن الطائرة المصرية بها عدد قليل من التلفيات جراء حادث التصادم الذي وقع في مطار جون كينيدي، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية، كما أوضح أن فريق الصيانة بمطار جون كينيدي تتولى عملية إصلاح التلفيات التي تعرض لها الطائرات التي وقعت جراء حادث التصادم، وتتولى الجهات الأمنية المختصة التحقيق في الحادثة لمعرفة جميع التفاصيل التي أدت إلى وقوع حادث التصادم.

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