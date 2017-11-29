“الرقابة الإدارية” تضبط مصنع لتشكيل عصابي يحصل على الذهب من “الثروة المعدنية”

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تابع موقع مصر 365 قيام “هيئة الرقابة الإدارية بضبط مصنع يتم إدارته بواسطة تشكيل عصابي في “منطقة السلام الصناعية” حيث تم توجيه الاتهام إليهم بالحصول على خامات منجمية يتم استخراجها من “مناطق التنقيب” التابعة إلى “هيئة الثروة المعدنية المصرية”.

وأوضحت التحريات التي قامت بها “هيئة الرقابة الإدارية” أن التشكيل العصابي قام باستخراج حوالي كيلو ثمانمائة كيلو جرام بصفة شهرية من المعدن الأصفر “الذهب” من تراب الصخور الحاملة أي المهربة في بعض مناطق واقعة في منطقة الصحراء الشرقية، حيث تم استخراج هذا الذهب بصفة عشوائية خارج إطار القانون وذلك عن طريق معرفة “الذهّابة” والتي تبلغ قيمتها 1,2 مليون جنيه مصري.

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وقامت “هيئة الرقابة الإدارية” بتقنين جميع الإجراءات القانونية بالتعاون مع “الهيئة العامة للثروة المعدنية” وكذلك “مباحث التموين” و”جهاز شؤون البيئة” وكذلك “مصلحة الدمغة والموازين” ليتم مداهمة المصنع الذي يتم إدارته من قبل التشكيل العصابي.

وتبين أن المصنع يتم إدارته في نشاط مخالف عن النشاط المصرح له به، وكذلك المخزن الخاص بهذه المصنع، كما تم العثور على مائة وسبعة وسبعين طن من الصخور الخام التي تم إنتاجها بحوالي 1,7 كيلوغرام من خام الذهب.

كما تم العثور على ماكينات وكذلك معدات تقوم بطحن وتقطيع، وكذلك أحواض الترسيب، وكذلك ثلاثة طن من “مادة السيانيد” السامة حيث تعد هذه المادة شديدة الخطورة والتي يتم استخدامها في استخلاص معدن الذهب.

وعثرت الأجهزة المشاركة في الضبطية على عشرين كيلوجرام من خام الفضة، بالإضافة إلى العثور على العديد من الدفاتر والمستندات الخاصة بالجرائم التي تم ارتكابها من قبل بواسطة التنظيم العصابي الذي يدر المكان، وتم التحفظ على جميع المستندات وكذلك المضبوطات، تمهيداً لعرضها على “النيابة العامة” مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

والجدير بالذكر أن الهيئة المصرية للثروة المعدنية هي أحد الكيانات الكبرى الخمس في “وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية” والتي تم تأسيسها تبعاً لقرار صادر من رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 1970، ورقم 328 لسنة 1984، ورقم 45 لسنة 1986، تحت مسمى “الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية لكي تعمل كشركة قابضة تكون مكلفة بأنشطة الثروة المعدنية في الدولة المصرية.

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