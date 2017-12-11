سطو مسلح على محطة بنزين بالسويس

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قام اليوم الاثنين، عدد من الأفراد المجهولين، والذين قد أكد شهود العيان أنهم كانوا ملثمين باقتحام محطة بنزين بإحدى شركات البترول بالسويس، وقاموا بالاستيلاء على المعدات والأموال، بعد أن قاموا بتقييد العمال وضربهم، من ناحية أخري، صرح رئيس شركة البترول أن ما حدث كان نتيجة خلاف بين أحد العمال والبدو مما ترتب عليه هذا السطو المسلح.

إضافة إلى ذلك انتقل على الفور عدد من القيادات في مديرية أمن السويس إلى “محطة البترول” لتفقد موقع الحادث المذكور والاستماع لشهادة العمال المعتدى عليهم.

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من ناحية أخرى قام مأمور قسم شرطة عتاقة ،بإخبار مدير أمن السويس اللواء محمد جاد ،أن إدارة شركة البترول التى تم اقتحامها اليوم الاثنين قامت بالإبلاغ عن قيام مسلحين مجهولين باقتحام المحطة وقاموا بتحرير محضر بذلك ،إضافة إلى أنهم تمكنوا من سرقة المعدات والأموال ، هناك أخبار تفيد أن قيمة المعدات المسروقة تبلغ أكثر من مليون جنيه إلى جانب الأموال المسروقة أيضاً، وقاموا أيضاً بالاعتداء على العمال بالضرب وفروا هاربين.

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تابع المأمور أنه بدأت النيابة بالتحقيق مع عمال المحطة عن هذا الأمر ومع المعتدى عليهم فور خروجهم من المستشفى وأخذ شهادته وسرعة البحث عن ما حدث لمعرفة هوية المسلحين وكشف ملابسات الحادث،الجدير بالذكر أن تلك المحطة تقع على طريق العين السخنة بمحافظة السويس فهذا العمل المسلح أمر جديد على محافظة السويس .

یکون هذا السطو الأول من نوعه التى شهدته محافظة السويس باقتحام مسلحون بحوزتهم الأسلحة والهجوم على محطة بترولية فى منطقة العين السخنة ،وليس ذلك فحسب قاموا بالضرب المبرح للعمال والاعتداء عليهم وسرقة معدات بالملايين وسرقة أموال لم تقدر حتى الآن، الأمر الذي جعل قيادات الأمن التوجه فور الابلاغ إلى موقع الحادث لتفقد وأخذ أقوال العمال، لمعرفة السارقين المسلحين الذين ذٌكر أنهم كانوا سبعة أفراد والقبض عليهم .