إيطاليون ينقذون 80 مصريًا من الغرق

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ورد أنه قد تمكن لنش تابع إلى دولة إيطاليا من إنقاذ حوالي 80 شخص مصري، حيث كان اللانش يحمل هؤلاء الأشخاص أثناء رحلتهم النيلية والتي كانت بغرض الصيد، وقد تبين أنه قد تم العثور عليهم بعد أن تعطل بهم المركب الذي كانوا يستقلونها قبالة السواحل الليبية، وقد عثر عليهم طاقم اللنش الإيطالي وقام بإنقاذهم ثم توجه بهم إلى السواحل الإيطالية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقد جاء في تصريحات شخص يدعي “ف. أ. أ”، أنه قد كان يوجد مع الأفراد المصريين شقيقه ايضًا، والذي يبلغ من العمر 16 عاماً، وعن سبب خروجه في هذه الرحلة أكد على أنه قد خرج للعمل مع الصيادين في ليبيا مثل ما حدث مع بقية الصيادين الذين يعملون في تلك الفترة على السواحل الليبية، وأن شقيقه في موعد الرحلة قد استقل اللانش والذي كان بصحبته حوالي 80 شخص من الصيادين ايضًا.

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وحول الحادث ورد أنه قد تعطل بهم المركب الذي كانوا يستقلونها قرب السواحل الليبية، ولم يتمكنوا من التواصل معهم بعد ذلك حيث انقطعت أخبارهم، وهو الأمر الذي زاد القلق من قبل الأهالي على أبنائهم، وقد أضاف شقيق الصياد في حواره الصحفية في هذا الصدد أنه قد تفاجئ بوجود اتصال هاتفي من شقيقه حيث أخبره أنه بخير وأنه هو الشخص الوحيد الذي قد سمحت له قوات الأمن والسلطات في إيطالية بالاتصال حتى يتمكن من طمأنت أهله وأهلها عليهم جميعا ويعلموا أن كافة الصيادين علي قيد الحياة.

من جهة أخرى، ورد أن شخص يدعي “أحمد. ج. ا”، ويعمل ايضًا صياد من ضمن مجموعة الصيادين في بلدته وقد سبق وسافر ليبيا منذ فترة ويعمل فيها حاليا، أنه بالنسبة إلى الصيادين قد كانوا في تلك الرحلة يقصدون ليبيا حتي يتمكنوا من العمل على أي مركب تابعة إلى المراكب الليبية أو المراكب المصرية التي توجد هناك وتحديدًا في ميناء مصراتة أو في أي واحدة غيرها من الموانئ المعروفة هناك، ولكن قد جاء حادث تعطل المركب ثم عثور اللانش الإيطالي عليهم ثم عملية أنقذهم تغيير خطتهم كاملة، حيث توجه بهم اللانش المنقذ على الفور إلى سلطات إيطاليا لإتخاذ الإجراءات اللازمة.