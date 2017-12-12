الرقابة الإدارية تحبط محاولة ضياع 3 مليارات و77 مليون جنيه من خزينة الدولة

Advertisements

قامت هيئة الرقابة الإدارية بكشف الفساد في الجهاز الإداري للدولة، حيث تم القبض علي “ص،د” ومهنته محامي متلبسا برشوة قدرها 100 ألف جنيه ، هذا بالإضافة إلي قطعة أرض تصل قيمتها حوالى 2 مليون جنيه على مفتش بمديرية المساحة في محافظة الإسكندرية، وهذا مقابل تطبيق حكم قضائي صادر، يقوم بإلزام هيئة المساحة تطبيق مساحة عقد بيع 650 فدانا في منطقة البتروكيماويات بمنطقة العامرية.

وتصل قيمتها طبقا للتصريحات حوالي 2.5 مليار جنيه لصالح موكليه، كما تم الكشف عن المستندات التي تثبت أن الأرض الذي سوف يطبق عليها الحكم جزء منها مسجل بإسم بعض الجهات في الدولة، ومنها شركة جاسكو للبترول وأيضا البنك الأهلي المصري، وقد تم إخطار النيابة العامة بهذه الواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين علي ذمة القضية.

Advertisements

كما كشفت الرقابة الإدارية، عن إتهام مدير عام التقييم بهيئة الخدمات الحكومية بتهمة الرشوة وقدرها 180 ألف جنيه، وقام بأخذها من أحد تجار الخردة وهذا مقابل أن يتم تخفيض سعر الطن من 6 آلاف جنيه إلى 4 آلاف جنيه،وتقييم لوط يحتوي علي 650 طنا من الخردة، وهذا كان سوف يؤثر علي خزانة الدولة بهدر 1.5 مليون جنيه، وقبض علي المتهمين وهم متلبسين وذلك بعد إجراء عدة تسجيلات صوتية لهم من قبل الرقابة الإدارية ورصد تحركاتهم، وعند عرضهم علي النيابة التي واصلت تحقيقاتها معهم ، قامت النيابة بحبس المتهمين علي ذمة هذه القضية.

كما تم القبض علي تشكيل عصابي في محافظة الإسكندرية، مكون من “ح،م” ويشغل منصب رئيس الحي السكني بجهاز مدينة برج العرب الجديدة ، والقبض علي “س،ب” وكيل مديرية المساحة في محافظة البحيرة، وأيضا القبض على “ن،أ” وتعمل محامية، و”ق،أ” ويعمل سمسار أراضي بتهمة الاستيلاء علي أراضي تبلغ مساحتها حوالي 176 فدانا في مدينة برج العرب، وتبلغ قيمة هذه الأرض 1.4 مليار جنيه.

وذلك عن طريق عمل عقود اصطناعية، وأيضا عمل خطابات منسوبة إلى هيئة الإصلاح الزراعي، وجهاز مدينة برج العرب تؤكد خروج هذه الأراضي عن سيطرة الجهاز، وتم إصدار إذن بالتفتيش علي مقرات المتهمين، وتمكن رجال الرقابة الإدارية من ضبط جميع العقود المصطنعة وأيضا ضبط المستندات التي تثبت علي المتهمين ارتكاب الجريمة، وتم عرض المتهمين علي النيابة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين علي ذمة القضية.

اقرأ أيضا: نيابة النزهة” تأمر بتجديد حبس “مدير استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة” أربعة أيام أخرى