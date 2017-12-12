انهيار 3 عقارات سكنية بحارة البرنس بروض الفرج

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تابع موقع مصر 365 تلقي “غرفة العمليات التابعة لمحافظة القاهرة” صباح اليوم الموافق يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017، إخطار يفيد بسقوط ثلاث عقارات سكنية في حارة البرنس المتفرع من شارع الترعة بجزيرة بدران التابعة لمنطقة روض الفرج التابعة إلى محافظة القاهرة.

وتبين من معاينة العقارات المنهارة أن العقار الأول يحمل رقم خمسة وأربعين مكون من خمس طوابق سكنية انهار مما أدى إلى انهيار عقار اخرى يحمل رقم ثلاثة وأربعين يتكون من ثلاث طوابق انهار كلياً بالإضافة إلى انهيار العقار رقم سبعة وأربعين والذي يتكون من ثلاثة طوابق انهار جزئياً، وتم عمل “كردون أمني” من قبل قوات أمن محافظة القاهرة وكذلك قوات الحماية المدنية بالاستعانة مع الأجهزة الحديثة وكلاب الكشف عن الأحياء أسفل العقارات المنهارة.

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وفور إخطار “غرفة عمليات محافظة القاهرة” تم الدفع برجال الحماية المدنية وكذلك رجال الشرطة ورجال الإسعاف إلى مكان انهيار الثلاث عقارات السكنية بمنطقة روض الفرج بحارة البرنس، وأسفر الحادث عن مصرع أربعة أشخاص من بينهم طفلة تبلغ من العمر اثنى عشر عام، بينما تم إنقاذ سبعة أشخاص من سكان الثلاث عقارات إلى الوقت الراهن، بالإضافة إلى إصابة أربعة حالات إلى الوقت الحالي، ويتم في الوقت الراهن انتشال الضحايا من تحت أنقاض العقارات المنهارة بحارة البرنس بمنطقة روض الفرج.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم إخلاء بعض العقارات المجاورة للعقاريين المنهارين، وتم نقل عائلاتهم على “مركز شباب روض الفرج” بصفة مؤقتة، كما أصدر محافظة القاهرة قراراً على الفور بتشكيل “لجنة هندسية” من حي البرنس ليتم معاينة العقارات المجاورة للعقارات المنهارة في إطار سعى محافظة القاهرة في المحافظة على أرواح المواطنين.

وتم تحرير محضر بواقعة انهيار العقارات الثلاثة بحارة البرنس التابعة إلى منطقة روض الفرج في محافظة القاهرة وتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة انهيار ثلاثة عقارات سكنية عقار مكون من خمس طوابق والآخران يتكونان من ثلاثة طوابق وتم إدراج كردون أمني بحارة البرنس من قبل قوات الحماية المدنية والقوات الأمنية بمحافظة القاهرة.

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