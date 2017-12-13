سرقة 10 ملايين دولار من أجهزة الصرف الآلي علي يد قراصنة

Advertisements

قام مجموعة قراصنة يحملون الجنسية الروسية، بسرقة 10 مليون دولار وذلك عبر أجهزة الصراف الآلي في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.،ونشرت وكالة “رويترز” الأمريكية أن مجموعة قراصنة وتحمل اسم “موني تيكر”، هم الذين يقومون بسرقة مبالغ ضخمة من المصارف من حوالي عام ونصف، كما أكد الباحثون من شركة “جروب آي بي “، أن هذه الهجمات الخبيثة بفعل القراصنة الروس، الذين قاموا باستهداف 18 مصرفا في روسيا وأمريكا.

كما أكد هؤلاء الباحثون أن بداية الهجوم في ربيع عام 2016، وكان الهجوم ضد البنوك في شبكة “فيرست داتا”، وهو يعد من أكبر أنظمة الرسائل المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقوم بربط جميع أجهزة الصراف الآلي في أكثر من 5000 منطقة، وأكدت “جروب آي بي” في تصريح لها، أن هؤلاء القراصنة قاموا بالتجسس علي المراسلات التي تجري فيها تحويل الأموال، وهذا ما سمح لهم بأن يقوموا بتزوير بعض من شهادات الأمان وقاموا بإرسال رسائل وهمية، لتحويل الأموال وبعد هذه الترتيبات تم سحب حوالي 10 مليون دولار أمريكي عن طريق ماكينات الصرافة.

Advertisements

كما تم الكشف عن 18 بنكا قد تعرضوا للاختراق من هؤلاء القراصنة، وكان من بينهم 15 بنك في 10 ولايات أمريكية، وبنكين في روسيا ، وبنك واحد في بريطانيا، وهذا بالإضافة إلى أنهم قاموا باستهداف بنوك وشركات برمجيات وبرامج مالية وأيضا شركات محاماة،كما أعلنت الشركة أنها سوف تواصل تحقيقاتها في هذه الحوادث، التي قام بها هؤلاء المتسللون بتحويل الأموال من خلال النظام المصرفي “سويفت”، ولكنهم لم يعلنوا عن ما إذا كانت هذه الهجمات تم تنفيذها بنجاح أم لا.

ويقوم القراصنة بعمل عدة أشياء حتى لا يتمكن أحد من كشفهم، فهم يقومون بإخفاء هوية الحاسبات التي تتم من خلالها مثل هذه العمليات الاختراقية، كما يعتمد هؤلاء القراصنة في تنفيذ الخطوات علي برامج معينة، حتى تظهر لهم هوية الحاسبات في عدة دول أخري حتي يقوموا بتضليل السلطات التي تقوم فيما بعد بإكتشاف الإختراق التقني، وعليك أيها القارئ أن تقوم بحماية حاسبك الشخصي إن وجد عليه بعض المعاملات البنكية وتحديث برامج الحماية لجهازك ضد الفيروسات والمراقبة والإختراق.

اقرأ أيضا : الرقابة الإدارية تحبط محاولة ضياع 3 مليارات و77 مليون جنيه من خزينة الدولة