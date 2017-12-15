عطل فني بطائرة سعودية يضطرها للهبوط بمطار القاهرة الدولي

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تابع موقع مصر 365 حادث هبوط طائرة ركاب تابعة إلى “الخطوط الجوية السعودية” اضطرت إلى الهبوط الاضطراري في “مطار القاهرة الدولي” مساء اليوم الموافق الجمعة الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017، بعد أن تعطلت الطائرة من الناحية الفنية بشكل مفاجئ لتسود حالة من الفزع والرعب بين ركاب الطائرة البالغ عددهم تسعة وتسعين راكب، وحدث هذا العطل أثناء عبور الطائرة في المجال الجوي المصري.

أقلعت طائرة الخطوط الجوية السعودية من مطار المملكة العربية السعودية وتحمل رقم مائة وسبعين متجه إلى مطار ميونيخ بالدولة الألمانية، وأثناء مرور الطائرة بالمجال الجوي المصري فوجئ قائد الطائرة السعودية بعطل فني في الطائرة يعيق استئناف الرحلة بطريقة آمنة، وقام بالاتصال مع برج القيادة التابع لمطار القاهرة الدولي يطلب منهم السماح بالهبوط الاضطراري له وبأسرع وقت ممكن، وسمح له المطار بالهبوط الاضطراري مع تجهيز الاستعدادات الأمنية تحسباً لحدوث أي تطورات في الموقف أثناء هبوط الطائرة السعودية داخل مطار القاهرة الدولي.

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وأعلنت “مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي” أنه أثناء عبور طائرة ركاب تابعة إلى “الخطوط الجوية السعودية” الرحلة رقم مائة وسبعين القائمة من مطار المملكة العربية السعودية وفي طريقها إل الدولة الألمانية فوجئ قائد الطائرة بوجود “عطل فني” مفاجئ في كابينة القيادة تحول دون إتمام الرحلة الجوية.

وقام قائد الطائرة السعودية فور معرفته بالعطل الفني بالاتصال ببرج مراقبة “مطار القاهرة الدولي” للسماح له بالهبوط الاضطراري، وتم السماح له بالهبوط في مطار القاهرة الدولي مع وقد جميع الاستعدادات الأمنية حول الطائرة حيث تم طلب سيارات الإسعاف وكذلك سيارات المطافئ على طول الممر حتى تمكن قائد الطائرة السعودية من الهبوط بسلام في مطار القاهرة الدولي.

وتم إنزال جميع ركاب الطائرة التابعة إلى الخطوط الجوية السعودية والتي كانت عددهم تسعة وتسعين راكب، ليتم نقلهم إلى صالة الترانزيت، وتم استدعاء “فريق فني” العامل في مطار القاهرة الدولي ليتم إصلاح العطل الفني الذي أصاب كابينة القيادة في الطائرة التابعة إلى “خطوط المملكة العربية السعودية” والتي أدت إلى إعاقة سير الرحلة بسلام إلى مطار ميونيخ التابع إلى العاصمة الألمانية.

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