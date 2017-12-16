“الأجهزة الأمنية بالجيزة” تبحث عن سيارة رمادي زرعت قنبلتين بشارع السودان

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تابع موقع مصر 365 قيام الأجهزة الأمنية التابعة إلى محافظة الجيزة من تكثيف جهودها الأمنية في محاولة إلقاء القبض على المتهمين بزرع قنبلتين في منطقة أرض اللواء وبالتحديد في مطلع كوبري أرض اللواء في شارع السودان التابع إلى “دائرة قسم شرطة العجوزة”، وقامت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة من تشكيل فريق أمني لتحديد هوية المتهمين.

وأعلنت المصادر الأمنية أن هناك أقوال “صاحب محل جزارة” وهو شاهد عيان، حيث صرح أنه لاحظ ترجل شاب من سيارته ليتم وضع صندوقين، وفر مسرعاً من المكان، وأدلى بأوصاف الشاب والسيارة إلى الجهات الأمنية، والتي تمت تحت إشراف مساعدة وزير الداخلية لأمن الجيزة اللواء “عصام سعد”، ومدير الإدارة العامة للمباحث اللواء “إبراهيم الديب”.

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وأوضح صاحب محل الجزارة وهو شاهد عيان حادث زرع قنبلتين في مطلع كوبري أرض اللواء أن السيارة التي يستقلها الشاب كان لونها “رصاصي” لو يستطيع تحديد ماركتها قائلاً “فيرنا أو هيونداي”، وفور الإعلان عن وجود أجسام مشتبه فيها تم الدفع بفريق من خبراء المفرقعات التابع إلى الجهات الأمنية بمحافظة الجيزة إلى أرض اللواء بشارع السودان ليتم العثور على العبوتين الناسفتين التي تم زراعتها في مزلقان أرض اللواء.

وأعلن خبراء المفرقعات التابعين للأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة عن نجاحهم في تفكيك العبوتين الناسفتين التي تم زرعهم في مطلع كوبري أرض اللواء بشارع السودان، وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي “غرفة النجدة” إخطاراً يفيد بوجود جسم غريب على مطلع كوبري “أرض اللواء” في منتصف شارع السودان، وفور تلقي البلاغ قامت الجهات الأمنية التابعة إلى محافظة الجيزة بالدفع بفريق أمني من خبراء المفرقعات بالإضافة من سيارة تشويش إلى شارع السودان.

وأوضح خبراء المفرقعات أنه تم العثور على صندوقين من مادة الأسمنت بداخل كل واحد منها عبوة اسطوانية تحتوي على بارود، وبلي، ومادة تي إن تي شديدة الانفجار، تزن كل واحدة منهما من سبعة إلى عشرة كيلو جرام، وتم تفكيك القنبلتين بأمان عن طريق مدفع المياه بعد قطع الاتصال عنها بواسطة سيارة التشويش ليتم إنقاذ شارع السودان من كارثة محققة.

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