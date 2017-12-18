“النيابة الجزئية” تطالب بسرعة إصدار تقارير الحماية المدنية والإدارة الجنائية لحريق باب الشعرية

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تابع موقع مصر 365 إصدار “نيابة باب الشعرية الجزئية” أمر نيابي باستعجال إجراء لجنة الحماية المدنية، ولجنة الأدلة الجنائية في واقعة حرق مصنع الكابلات، ومخزنة القائم على مساحة ألف متر، وثلاثة عقارات أخرى، في شارع الإمبابي التابع “لشارع بورسعيد” بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وكانت النيابة قد أصدر أمر باستعجال التقرير برئاسة المستشار “محمد فؤاد” والمحامي العام لنيابات وسط القاهرة المستشار “سمير حسن”.

وينتظر أن يوضح تقرير “لجنة الأدلة الجنائية”، وكذلك تقرير “لجنة الحماية المدنية” أسباب اندلاع الحريق في مصنع الكابلات ومخزنه ومن المتسبب في هذا الحريق في حالة إذا دلت التقرير على وجود شبهة جنائية، ومازالت “النيابة العامة” إلى الوقت الراهن تستمع إلى أقوال أصحاب “العقارات” وكذلك المتضررين من حريق مصنع الكابلات، وإثبات الضرر الواقع عليهم من الحريق ليتم أخذ تعويضات مدنية.

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وأوضحت النيابة العامة من خلال معاينتها الأولية لحريق مصنع الكابلات أن الخسائر الناتجة عن نشوب الحريق في المصنع ومخزن الكابلات بباب الشعرية البالغ مساحتها حوالي ألف متر في العقار القائم في “شارع الإمبابي المتفرع من شارع بورسعيد” والتي التهمته ألسنة النيران، ليتم تقدير الخسائر بحوالي عشرين مليون جنيه مصري.

وأوضحت أيضا معاينة النيابة العامة لمكان حريق مصنع الكابلات ومخزنه بباب الشعرية أن تطاير النيران إلى ثلاثة عقارات مجاورة وهم العقار رقم واحد وثلاثة وخمسة القائمين في “حارة درويش من شارع الإمبابي باب الشعرية” لتقدر خسائرهم بنحو خمسة عشر مليون جنيه مصري.

والجدير بالذكر أن رجال الحماية المدينة بمحافظة القاهرة فور علمهم بنشوب الحريق في مصنع الكابلات ومخزنه باب الشعرية هرعت إلى مكان الحريق ليتم السيطرة على الحريق الذي شب في “مخزن أدوت كهربائية بباب الشعرية”، وبعد تلقي الشرطة البلاغ إلى “غرفة عمليات نجدة القاهرة” يفيد نشوب حريق في أحد المخازن بباب الشعرية.

وفور تلقي البلاغ أمر مدير الحماية المدنية بمحافظة القاهرة اللواء “علاء عبدالظاهر” بالدفع ثمانية عشر سيارة إطفاء برئاسة مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة القاهرة اللواء “خالد عبدالعال” إلى مكان نشوب الحريق في باب الشعرية، كما تم فرض كردون أمني ليتم محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

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