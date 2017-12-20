“الأجهزة الأمنية” تلقي القبض على سارقي بطاريات “سيكو”

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تابع موقع مصر 365 قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على تشكيل عصابي قد قام بسرقة “حمولة سيارة نقل” كانت تحمل بطاريات هواتف المحمول الخاصة بتصنيع أول هاتف محمول في جمهورية مصر العربية، والتي يقدر عددها بحوالي خمسة عشر ألف بطارية.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي “قسم شرطة أسيوط الجديدة” التابع إلى مديرية أمن محافظة أسيوط إخطار من “مدير عام شركة سيكو للإلكترونيات” أفاد في بلاغه اكتشاف أحد سائقي الشركة في أثناء قيامه بنقل كمية من بطاريات الهاتف المحمول المصري من ميناء دمياط البحري داخل حاوية تم تحميلها على السيارة النقل باختفاء الحمولة بعد وصوله إلى مقر الشركة.

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وقامت السلطات الأمنية بتشكيل فريق بحث أمني مشترك ما بين قطاع الأمن العام، والأمن الوطنى ومديرية أمن محافظة القاهرة، ومديرية أمن محافظة أسيوط” حيث توصلت الجهود الأمنية عن قيام المتهم “علاء الدين م. ع” البالغ من العمر سبعة وأربعين سنة صاحب مكتب توريدات، ومطلوب ضبطه لصدور خمسة أحكام قضائية ضده، حيث تم ضبطه وهو يعرض عينة من “بطارية الهاتف المحمول” من البطاريات التي تم الاستيلاء عليها.

وبعد قيام الجهات الأمنية بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمواجهته أقر بتحصله على بطاريات الهاتف المصري من أحد أقاربه يسمى “خالد أ م” وهو فرد أمن، وسبق اتهامه في قضايا سرقة، ومطلوبة سرعة ضبطه، وتمكن من ضبط الأخير الذي حصل على البطاريات من صاحب محل بقالة أرشد بدوره على المدعو “محمد ح م” البالغ من العمر واحد وثلاثين عام وهو سائق سبق اتهامه في قضايا سرقة وسائل نقل.

وفور ضبط المتهم الآخر أقر بارتكابه واقعة سرقة بطاريات الهاتف المحمول سيكو بالتعاون مع “محمد أ” وهو عامل، و”كريم م ج” البالغ من العمر 27 عام، و”مهدي م م” البالغ من العمر 28 سنة، و”خالد ف خ” البالغ من العمر 41 سنة، حيث قام المتهم “كريم م ج” بإحضار سيارتين نصف نقل وتوجه بصحبة باقي المتهمين على “الطريق الإقليمي” لمزاولة نشاطهم في سرقة السيارات حيث قامت أحد السيارات النقل التابعة للمتهمين بإشعال الضوء العالي في اتجاه السيارة المحمولة ببطاريات الهاتف المحمول وقام باقي المتهمين باعتلاء السيارة وقص قفل الحاوية وسرقة ما بها من محتويات.

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