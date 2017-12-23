ضبط “مصنع في مدينة 6 أكتوبر” يصنع سناكس وحلويات بدون ترخيص

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تابع موقع مصر 365 نجاح الأجهزة الأمنية المصرية المتمثلة في “مديرية أمن محافظة الجيزة” من قيامها بضبط مصنع يعمل في انتاج السناكس و المقرمشات والحلويات غير حاصل على ترخيص لتصنيع المواد الغذائية، والمصنع المخالف قائم في مدينة السادس من أكتوبر.

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وتعود أحداث الواقعة التي وردت معلومات عنها إلى “إدارة مباحث التموين بالقطاع” تحت إشراف مدير شرطة التموين بمحافظة الجيزة العميد “مصطفى بكري” والتي تفيد أن “م. م” وهو صاحب مصنع يسمى “إيجيبت مان لإنتاج وتصنيع السناكس والمقرمشات” يعمل بدون ترخيص وقائم في المنطقة الصناعية الثالثة دائرة قسم ثان مدينة أكتوبر.

يقوم المصنع المخالف على إنتاج كمية ضخمة من السناكس والمقرمشات وكذلك حلويات الأطفال ويستخدم في التصنيع مستلزمات إنتاج من الزيوت التي تعد مجهولة المصدر، وقامت القوات الأمنية التابعة لمحافظة الجيزة بالتوجه إلى المصنع المخالفة القائم في المنطقة الصناعية الثالثة دائرة قسم ثان مدينة السادس من أكتوبر.

وقام بإجراء التحريات الأمنية تحت أشراف مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء “إبراهيم الديب” حيث تبين أن المصنع يقوم على تعبئة المقرمشات والحلوى داخل عبوات ليتم طرحها في الأسواق التجارية، كما يقوم المصنع باستغلال علامات تجارية “مسجلة” بأسماء شركات معروفة في مجال صناعة الأغذية مثل “دوبو، وبريك”.

وتم التوجه على الفور إلى المصنع القائم في مدينة السادس من أكتوبر وتم ضبط جميع المواد الغذائية التي يقوم على تصنيعها والتي يتم فيها استخدام مواد “مجهولة المصدر” وخصوصاً الزيوت مما يؤدي إلى أضرار بالغة على الصحة العامة وخصوصاً أن الأطفال هم الفئة الأكثر إقبالاً على المقرمشات، وكذلك الحلويات التي يقوم المصنع على تصنيعها ويعمل على خداع المستهلك باستغلال أسماء شركات لها جمهورها ومسجلة حاصلة على ترخيص لمزاولة مهنة تصنيع المواد الغذائية والحلويات للأطفال منها العلامة التجارية “دوبو، وبريك”.

وقامت الجهات الأمنية بضبط المصنع والتحفظ على جميع المواد المصنعة والمواد الخام التي تستخدم في التصنيع، وتم تحرير محضر للمصنع وتوجيه تهمة مزاولة نشاط تصنيع غذائي بدون الحصول على ترخيص، واستغلال العلامات التجارية واستخدام مواد مجهولة المصدر، ليتم عرضها فيما بعد على “النيابة العامة”.

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