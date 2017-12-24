“نيابة الصف” تأمر بحبس مالك منزل أطفيح بتهمة إقامة مبنى بدون ترخيص

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تابع موقع مصر 365 قيام نيابة الصف بإصدار أمر قضائي تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة المستشار “حاتم فاضل” بحبس صاحب منزل كفر الواصلين القائم في منطقة أطفيح والذي أدى إلى وقوع اشتباكات بعد أن تم انتشار شائعة تعلن عن تحويل منزله إلى كنيسة تسمى كنيسة الأمير تادرس، تم الأمر بحسبه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وقام رئيس نيابة الصف المستشار “محمد علي حمودة” بتوجيه تهمة إقامة مبني من دون الحصول على ترخيص وإدارة حضانة أيضا بدون ترخيص، بعد أن وردت تحريات الأمن إلى نيابة الصف وكذلك تحريات البحث الجنائي حول واقعة الاعتداء على منزل في كفر الواصلين التابعة لمنطقة أطفيح.

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وأعلنت نيابة الصف أنها أمرت بحسب خمسة عشر مسلم أخرين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات الجارية باتهامات استغلال الدين كوسيلة لترويج أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة مما أدى إلى وقوع إضرار بالوحدة الوطنية في الدولة المصرية بالإضافة إلى التجمهر وأعمال بلطجة وتلويح لاستخدام العنف واستعراض القوة، تم توجيه أيضا تهمة الإتلاف العمدي للممتلكات المجني عليه صاحب المنزل المزمع إقامة كنيسة تم اسم “كنيسة الأمير تادرس”، ودخولهم المنزل بقصد ارتكاب الجرائم والاعتداء على من بالمنزل.

كما أمرت نيابة الصف حيال واقعة التعدي على منزل بكفر الواصلين التابع لمنطقة أطفيح بسرعة ضبط وإحضار اثنين من المتهمين الهاربين، كما وجهت “نيابة الصف” لصاحب المنزل القبطي المسمى “عيد عطية” تهمة إقامة مباني بدون الحصول على ترخيص، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل نجله “ناجي عيد عطية” وشقيقه المسمى “سمير عطية سعد إبراهيم” بضمان محل إقامتهم.

وخلال التحقيقات أنكر جميع المتهمين التهم التي تم توجيهها إليهم من قبل النيابة العامة وضم التحقيق كل “إسلام نزار، ومحمد سراح، وأحمد حسني” وكلاء أول نيابة الصف، استمرت التحقيقات في واقعة التعدي على منزل بكفر الواصلين التابع لمنطقة أطفيح لمدة تسعة عشر ساعة، في واقعة اقتحام والتعدي على منزل بعد أن انتشرت شائعة على تحويل المنزل إلى كنيسة تحت مسمى “كنيسة الأمير تادرس” بأطفيح مما تسبب في حدوث تليفات وإصابات.

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