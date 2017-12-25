السيطرة على َحريق هائل أمام فندق شيراتون

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نشب حريق كبير منذ الساعات الأولي من صباح اليوم أمام فندق شيراتون القاهرة في الدقي، وعلى أثر ذلك قامت قوات الحماية المدنية بالدفع بالعديد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، وتصاعدت جميع ألسنة اللهب والأدخنة وغطاء سماء منطقة الدقي بالكامل، وهذا أصاب جميع سكان منطقة الدقي بحالة من الذعر والقلق جراء هذا الحريق.

جديراً بالذكر أنه على الفور وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان الذي يوجد به الحريق لإنقاذ المتواجدين في محيط هذا المكان، وأيضاً سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها والتى قد التهمت عدد كبير من الأشجار في المنطقة، وسيطرت حالة من الرعب والقلق بين جميع المواطنين بسبب هذا الحريق الكبير وشارك جميع سكان المنطقة المطافي في عملية الإطفاء.

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يذكر أيضاً أن غرفة نجدة الجيزة تلقت بلاغاً بوجود حريق هائل بجانب فندق شيراتون القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من المجدة وقاموا بفرض كردون أمني كبير حول منطقة الحريق، ووصلت السيارات الخاصة بالحماية المدنية للسيطرة على الحريق داخل الشجر، وهم يحاولون حتي الآن السيطرة على الحريق واخماده بشكل كامل ومستمر.

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كما أن أحد شهود العيان أكد أن الحريق نشب بجانب فندق شيراتون القاهرة في منطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، وهذا الحريق تسبب في التهام مجموعة كبيرة من الحشائش والأشجار، وذلك على مساحة كبيرة واقعة بين كورنيش نهر النيل والفندق .وهي تعتبر مساحة كبيرة مليئة بالأشجار والحشائش الكثيفة لذلك سهلت انتشار النيران في كل مكان بها.

.وأيضاً أضافوا العديد من شهود العيان أن قوات الحماية المدنية وصلت إلى مكان الحريق فور ابلاغها بالحريق دون تأخير، واستطاعوا السيطرة على الحريق ومنع وصول النيران إلى الفندق حتى لا تهدد أروح جميع المواطنين الذين يسكنون فيه، ولم يفصح أحد من المسئولين عن سبب الحريق ولا ترددت أي أخبار عن وجود مصابين أو متوفيين.

وتم الزج بـ3 سيارات إطفاء من قبل قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق الذي نشب في الأشجار صباح اليوم ولا توجد خسائر في الأرواح حتى الآن، وسوف نعرض لكم اليوم فيديو حصري يوضح الحريق وتصاعد الأدخنة والنيران في محيط الفندق، وهذا ما تم تداوله عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.