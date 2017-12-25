اقتحام 3 ملثمين “مكتب بريد سماد السويس” ويسرقون 22 ألف جنيه

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تابع موقع مصر 365 اقتحام 3 ملثمين “مكتب بريد سماد السويس” صباح اليوم الموافق الإثنين الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017، وقام الملثمون بالاعتداء على الموظفين بمكتب بريد سماد السويس بالأسلحة البيضاء، وقاموا بالاستيلاء على المبالغ المالية المتواجدة في مكتب البريد ولاذوا بالفرار.

وتعود أحداث الواقعة إلى بلاغ ورد إلى اللواء “محمد جاد” مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة السويس من “مأمور قسم شرطة عتاقة” يفيد قيام ثلاثة من الملثمين باقتحام “مكتب بريد سماد السويس” والتابع إلى دائرة قسم شرطة عتاقة، وقاموا بالاعتداء على موظفي مكتب البريد بالأسلحة البيضاء، وتم سرقة مبلغ مالي يصل إلى اثنين وعشرين ألف جنيه من “مكتب بريد سماد السويس”، وأصابوا أحد الموظفين بجرح قطعي في الساق وفروا هاربين.

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وفور تلقي البلاغ انتقل رجال مباحث “قسم شرطة عتاقة” إلى “مكتب بريد سماد السويس” مكان وقع حادث السرقة، وتبين من المعاينة الأمنية والتحريات أن هناك ثلاثة من الأشخاص الملثمين، كانوا يستقلون “دراجة بخارية” قاموا باقتحام “مكتب بريد سماد السويس” وقاموا بالاعتداء على موظفي المكتب بالأسلحة البيضاء حتى فقد جميع موظفي المكتب القدرة على الحركة، واستولوا على المبلغ المالي الموجود في خزينة مكتب بريد سماد السويس، ويقدر المبلغ المالي بحوالي اثنين وعشرين ألف جنيه، وبعد قيامهم بالسرقة فروا هاربين من مكان الحادث.

وأعلنت “مديرية أمن السويس” عن إصابة أحد موظفي “مكتب بريد سماد السويس” ويسمى “أحمد مصطفى” بجرد قطعي في الساق بعد اعتداء الملثمين عليه داخل مكتب البريد، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى “مستشفى السويس العام” وأشارت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس أنها تعمل في الوقت الراهن على تكثيف جهودها الأمنية من أجل سرعة ضبط الجناة.

وقامت مديرية أمن السويس بتحرير محضر بواقعة سرقة “مكتب بريد سماد السويس” والاعتداء بالأسلحة البيضاء على موظفي مكتب البريد وإصابة أحد الموظفين المكتب ويسمى “أحمد مصطفى” بجرح قطعي في الساق، وتم سرقة اثنين وعشرين ألف جنيه مصري من مكتب بريد سماد السويس، وتم إحالة المحضر على النيابة العامة من أجل مباشرة التحقيقات، وتقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف التحريات بشأن الواقعة من أجل سرعة ضبط الجناة.

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