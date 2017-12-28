تفجير مدرعة بوسط العريش يسفر عن إصابة 3 مجندين

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تابع موقع مصر 365 تفجير عبوة ناسفة لمدرعة خاصة بعناصر الشرطة المصرية والتي تم استهدفها أثناء سيرها في منطقة وسط مدينة العريش، وتم زرع العبوة الناسفة التي استهدفت مدرعة الشرطة على جانب الطريق، مما أدى إلى إصابة الجنود ليتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب وعمل الإسعافات الطبية اللازمة.

أعلن شهود عيان الحادث أنه تم استهداف مدرعة الشرطة في المنطقة المحيطة بالبنك العقاري في وسط مدينة العريش، وهو الأمر الذي أدي إلى انفجار شديد وأسفر عنه إصابة ما يقارب من ثلاثة من رجال الشرطة، والذين تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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و قامت القوات الأمنية في مدينة العريش عقب الحادث مباشرة من التصعيدات الأمنية بمدينة العريش وقام بمحاصرة المنطقة حيث يتم في الوقت الحالي العديد من عمليات البحث عن منفذي التفجير الذي استهدف مدرعة الشرطة المصرية، وعقب الحادث مباشرة فر المتهمين من مكان التفجير على وجه السرعة مترجلين من خلال الشوارع المحيطة بالمنطقة التي وقعت فيها أحداث التفجير.

ويسمع في الوقت الراهن أصوات إطلاق رصاص عنيف في منطقة وسط العريش في الوقت الذي بدأت فيه وصول التعزيزات الأمنية ليتم المساعدة في القبض على العناصر المرتكبة لحادث التفجير ليتم القبض على العناصر المنفذ لتفجير مدرعة الشرطة، ونتج عن الحادث تفجير المدرعة إصابة ثلاثة من المجندين بالشرطة المصرية على إثر استهداف مدرعة الشرطة بالعبوة الناسفة التي تم زراعتها على جانب الطريق.

وإلى الوقت الراهن لم ترد أية أنباء على حالة المجندين المصابين ولا عن حالتهم الصحية هل هي مستقرة وهل إصابتهم خطيرة أم لا، وتعرضت قوات الشرطة اليوم الخميس في مدينة العريش على هجوم مسلح بالأسلحة الثقيلة من جانب بعض العناصر الإرهابية، وتم ضرب المدرعة بقذيفة “آر بي جي” من وسط مدينة العريش.

وتم تبادل إطلاق النار بين العناصر الإرهابية وبين قوات الشرطة، وأدى ذلك إلى إصابة عناصر إرهابية، وفر الباقين من مكان الحادث، وانتقلت قوات الجيش وكذلك سيارات الإسعاف وكذلك قوات من الحماية المدينة إلى مكان استهداف المدرعة بوسط العريش.

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