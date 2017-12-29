“كنيسة مارمينا” بحلوان تتعرض لحادث إرهابي يسفر عن استشهاد مجندين وضابط

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تابع موقع مصر 365 تمكن القوات المصرية الأمنية من إحباط حادث إرهابي استهدف كنيسة بحلوان، وأدى إلى قتل إرهابي الذي حاول أن يقوم باختراق “كنيسة مار مينا” القائمة في الشارع الغربي بمنطقة حلوان، وتم العثور بحوزته على عدد من القنابل، بعد أن تم تبادل إطلاق النيران بين القوات الأمنية المتمثلة في العناصر الأمنية المكلفة بحراسة كنيسة مارمينا.

أعلنت التحريات الأولية للحادث الإرهابي على “كنيسة مارمينا” القائمة في حلوان، حيث توصل إلى قيام اثنين من العناصر الإرهابية، قد قامت بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات الأمنية المكلفة بحراسة الكنسية، وقد قامت القوات الأمنية بتبادل النيران مع العناصر الإرهابية مما أسفر عن مقتل أحد الإرهابيين وهروب الأخر من مكان الحادث، وتقوم الأجهزة الأمنية في الوقت الراهن بملاحقته.

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وتقوم القوات الأمنية بعمليات تمشيط أمنية واسعة النطاق في منطقة حلوان، وقد أعلنت منذ وقت قليل الأجهزة الأمنية عن إغلاق جميع الكنائس القائمة في منطقة حلوان القائمة بجنوب محافظة القاهرة، ليتم تمشيط المنطقة أمنياً عقب مقتل أحد العناصر الإرهابية.

وتم الإعلان عن سقوط ضحايا من المواطنين وكذلك مصابين بسبب تبادل إطلاق النيران بين العناصر الإرهابية التي حاولت اختراق “كنيسة مارمينا” بحلوان، والتي أسفرت عن مقتل أحد هذه العناصر الإرهابية، وانتقلت على الفور إلى كنيسة مار مينا بحلوان القوات الأمنية تحت قيادة مدير مباحث محافظة القاهرة اللواء “محمد منصور” بصحبة فرق من العمليات الخاصة وكذلك فرق من الأمن المركزي ليتم تمشيط منطقة حلوان أمنياً، وطالب بسرعة إلقاء القبض على الإرهابي الآخر الذي فر من مكان الحادث.

ويتابع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الدكتور “مصطفى مدبولي” الحادث الإرهابي الذي تعرضت له “كنيسة مارمينا” بحلوان مع وزير الداخلية “مجدي عبدالغفار” لمعرفة أسباب الحادث، وشدد على سرعة إلقاء القبض على الإرهابي الهارب.

وأدى الحادث الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة مار مينا بحلوان إلى استشهاد مجندين وضابط ومقتل إرهابي، ولم ترد أي أنباء عن أي أصابات بشرية أخرى جراء الحادث إلى الوقت الراهن، وتعمل القوات الأمنية في الوقت الراهن إلى جمع تحريات عن الحادث وسرعة إلقاء القبض على الإرهابي الآخر.

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