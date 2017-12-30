شاهد أول صورة للإرهابي منفذ هجوم حلوان من داخل عرفة العناية المركزة

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قام عدد كبير نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر بتداول صورة الإرهابي الذي قام بتنفيذ الهجوم الإرهابي أمس الجمعة على كنيسة مارمينا في حلوان، وهذا أثناء تلقيه العلاج داخل العناية المركزة في إحدى المستشفيات الحكومية، وذلك بعد أن توفي الإرهابي الثاني أثناء تعامله مع قوات الأمن الذي وجدوا لتأمين الكنيسة وما حولها.

جديراً بالذكر أن أحد المصادر الأمنية المسئولة أكد على خروج الإرهابي المصاب من غرفه العمليات، وهذا بعد إجراء عملية جراحية له لعلاج العديد من الإصابات التي لحقت بالعديد من المناطق المتفرقة بجسده، وتنتظر الشرطة المصرية أن يتعافي و يسترد صحته حتي تبدأ التحقيق معه ونيل جزائه لما فعله.

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يذكر أيضاً أن هذا المصدر تحدث قائلاً أن الإرهابي تم إصابته أثناء تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة المعينة لتأمين الكنيسة وما حولها، وهو مصاب بالعديد من الطلقات النارية بالقدم والكثير من الكدمات المتفرقة في جسده، وبعد خروجه من العمليات تم إدخاله إلى غرفة العناية المركزة.

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كما أن الهجوم الإرهابي الذي حدث في صباح أمس الجمعة أستهدف كنيسة مارمينا الكائنة في حلوان داخل مساكن أطلس، وهو الذي أستشهد على أثره 9 مواطنين وإصابة 5 آخرين وبعض من رجال الشرطة، وهم من قاموا بإطلاق النيران على العناصر الإرهابية والتعامل معهم.

وأيضاً قام التنظيم الإرهابي داعش بالإعلان عن تبنيه الكامل لهذا الحادث، وتم التصدي لهذه العمليه الإرهابية من قبل الجهات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مارمينا في حلوان، وهذا قبل التسلل إلى الكنيسة وتفجيرها وتم التعامل الفوري مع الإرهابيين الذين كانوا يستقلون دراجة بخارية في المحيط الخارجي للكنيسة.

وقوات الأمن المصرية نجحت في القبض على أحد الإرهابين بعد إصابته بالعديد من الإصابات وقتل الآخر، والذي تم الإمساك به يدعي “إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفي” وهو من يقيم في شارع منشية السد بحلوان ويبلغ من العمر 33 عاماً مواليد عام 1984، وتم ضبط معه 5 خزينة وبها 150 طلقة نارية وسلاح آلى وعبوة متفجرة قبل قيامة بإلقائها داخل الكنيسة لتفجيرها ووقوع العديد من المصابين والقتلى، وسوف نعرض لكم أول صورة له من داخل غرفة العناية المركزة.