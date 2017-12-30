“جنايات القاهرة” تصدر حكم على “محمد مرسي” بالحبس 3 سنوات لإهانة القضاء

Advertisements

تابع موقع مصر 365 صدور حكم قضائي صادر من “محكمة جنايات القاهرة” صباح اليوم الموافق يوم السبت الثلاثين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017، بالحبس المشدد لمدة تصل إلى 3 سنوات على الرئيس المصري السابق “محمد مرسي عيسى العياط” في القضية المعروفة تحت مسمى “إهانة القضاء”.

وقد قامت “محكمة جنايات القاهرة” بإصدار الحكم القضائي على الرئيس المصري السابق “محمد مرسي عيسى العياط” وذلك بإن اطلعت محكمة جنايات القاهرة على أوراق قضية “إهانة القضاء” وتم توجيه اهتمامات صريحة لرئيس السابق، لقيامه بالتعدي على الهيئات القضائية لفظياً، وإهانة قضاء الدولة المصرية.

Advertisements

وقد أصدرت “محكمة جنايات القاهرة” التي تم انعقادها في معهد أمناء الشرطة بطرة” والتي ترأس الجلسة القضائية المستشار “حمادة شكري” حيث تم إصدار الحكم القضائي على الرئيس السابق “محمد مرسي عيسى العياط، وعلى ثمانية عشر متهماً أخرين في القضية المعروفة إعلامياً تحت مسمى “إهانة القضاء” والإساءة إلى رجال القضاء والتطاول عليهم بقصد بث روح الكراهية ليتم صدور الحكم القضائي بالحبس المشدد لمدة 3 سنوات.

كما قضت “محكمة جنايات القاهرة” بالزام الرئيس السابق “محمد مرسي عيسى العياط” بدفع مليون جنيه إلى القاضي “محمد النمر” كتعويض مدني مؤقت، وأسندت هيئة التحقيق على جميع المتهمين في قضية إهانة القضاء المصري وسب القضاء ورجاله عن طريق النشر والإدلاء باحاديث إلى بعض المحطات الإذاعية والقنوات التليفزيونية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق نشر عبارات تحمل الإساءة والكراهية الموجهة إلى القضاء ورجاله في الدولة المصرية.

كما تم توجيه اتهام في قضية إهانة القضاء إلى كل من الرئيس السابق، والمحامي “أحمد أبو بركة” والمحامي “أمير سالم” بقيامهم بنشر بعض الأحاديث على القنوات الفضائية وكذلك التليفزيونية ليتم نشر أمور من شأنها التأثير على القضاء المنوط به تحقيق العدالة.

وتم توجيه التهم في قضية إهانة القضاء على “محمد مرسي عيسى العياط” بقذف وسب موظف عام له صفة نيابية وهو “علي محمد أحمد النمر” القاضي، حيث تم وصفه في الخطاب الرئاسي الذي تم إصداره في السادس والعشرين من شهر يونيو لعام 2013، والذي تم إذاعته إعلامياً بكونه “قاضي مزور، ومازال يجلس على منصة القضاء”.

أقرا المزيد النيابة المصرية تثبت تورط مرسي في إغتيال عالم صواريخ مصري بأميركا