“النيابة” تفرغ كاميرات مراقبة كنيسة مارمينا وتستمع إلى شهود العيان

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تابع موقع مصر 365 تكليف النائب العام المصري المستشار “نبيل أحمد صادق” لقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية المصرية بسرعة العمل على إجراء التحريات اللازمة بخصوص الحادث الإرهابى المسلح الذي استهدف “كنيسة مارمينا” في حلوان مساء أمس الجمعة، وأسفر الحادث الإرهابي إلى استشهاد تسعة مواطنين من بينهم أمين شرطة وتم إصابة أربعة أخرين.

وأعلن المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار “خالد ضياء” عن إصدار أوامر بالعمل على تفريغ محتويات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة مارمينا مساء امس جمعة، على أن يتم تفريغ محتويات الكاميرات الأمنية في محيط الكنيسة، والكاميرات المتواجدة في المحل التجاري المخصص لبيع الأجهزة الكهربائية المتواجد في محيط الكنيسة.

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أمرت النيابة العامة بتكليف عدد من خبراء المقذوفات في مصلحة الأدلة الجنائية من فحص جميع الأظرف الفارغة التي عثر عليها في محيط الكنيسة والمحل التجاري المخصص لبيع الأدوية الكهربائية القائم في محيط الكنيسة، ليتم مطابقته هذه الأظرف الفارغة من السلاح الآلي الذي تم استخدامه من قبل الإرهابي الذي تم إلقاء القبض عليه في تنفيذ جريمة الإرهابية.

وأشارت النيابة العامة إلى إجراءات البحث لتطابق السلاح الآلى المستخدم فى حادث كنيسة مارمينا الإرهابي في حلوان مع السلاح المستخدم من قبل في ارتكاب عمليات الإرهابية سابقة من عدمه، وواصل فرق من المحققين في نيابة أمن الدولة العليا وترأسها المحامي العام الأول بالنيابة المستشار “محمد وجيه” لاستكمال الاستماع إلى شهود العيان في واقعة كنيسة مارمينا ومحل الأجهزة الكهربائية.

وأعلنت النيابة العامة أنه جار في الوقت الحالي التحقيق مع شهود العيان الذي شاهدوا الحادث الإرهابي المستهدف لكنيسة مارمينا بحلوان لمعرفة وقائع ارتكاب الحادث الإرهابي على وجه الدقة.

كما كشفت التحقيقات الجنائية مع المتهم “إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى” وهو من أحد المنفذين لحادث الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا، وأكد خلال التحقيقات أن أول عملية إرهابية شارك فيها كان الهجوم على ميكروباص مباحث تابع على قسم شرطة منطقة حلوان خلال عام 2015، وأشار أن دوره في هذه العملية كانت عن طريق إطلاق النار، وأشار أنه وقع خلافات بينه وبين أحد العناصر الإرهابية التي انضم إليها ليقوم بعدها بقتل مواطن والحصول على سيارته بحلوان، وتوجه إلى الصعيد.

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