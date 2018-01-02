عاجل انفجار قطار بضائع بطنطا بصومعة قمح يسفر عن تفحم سيدة وإصابة 11 أخرين

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تابع موقع مصر 365 تصريحات وزارة الصحة والسكان عن حادث انفجار عربة من قطار بضائع بسبب اصطدامها مع مخزن غلال مما أدى إلى حدوث حريق داخل صومعة بمطحن على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وبالتحديد في محافظ الغربية، وأدى هذا الحادث إلى وفاة مواطن وإصابة أحد عشر مواطناً أخرين إلى الوقت الحالي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور “خالد مجاهد” أنه فور الإبلاغ عن وقوع حادث انفجار أحد عربات قطار البضائع تم الدفع بأكثر من أحدى عشر سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث بمحافظة الغربية، وذلك للمشاركة في عمليات الإسعاف ونقل المصابين إلى “مستشفى طنطا الجامعي” وعلى الفور تم نقل المصابين، وتم نقل عدد آخر من المصابين إلى “المجمع الطبي للتأمين الصحي” القائم في مدينة طنطا ليتم متابعة حالتهم الصحية بعد الإصابة في حادث انفجار عربة قطار البضائع بمحافظة الغربية.

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وأعلن الدكتور “خالد مجاهد” بإن إصابات المصابين في حادث انفجار عربة قطار البضائع كانت عبارة عن حروق من الدرجة الأولى، وحروق من الدرجة الثانية في أنحاء متفرقة من أجسامهم، بالإضافة إلى وجود كدمات وكسور بالإضافة إلى تعرض بعض الحالات للإغماء، وشدد على أن وزارة الصحة والسكان قد حرصت على توفير جميع الخدمات الطبية والمستلزمات وكذلك أكياس الدم في المستشفيات التي تم فيها نقل الحالات المصابة في حادث انفجار عربة قطار بضائع بمحافظة الغربية.

وأكدت مصادر في وزارة الصحة والسكان عن تفحم جثه سيدة بشكل كامل بسبب اشتعال النيران فيها، وفور وقوع حادث انفجار عربة قطار بضائع بمحافظة الغربية تم إبلاغ القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وعلى رأسهم مدير أمن محافظة الغربية.

وأعلن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أن الانفجار قد نتج في أحد صومعات القمح بسبب عطل فني في قطار بضائع أثناء تفريغ حمولته وأثناء تواجده بالصومعة، وأكد على أن قطار البضائع كان يوجد بالقرب من المطحن الذي انفجر مما أدى إلى وقوع انفجار في العربة الوسطى للقطار، وأدى إلى اشتعال السنة النيران وتصاعد الأدخنة مما أدى إلى وفاة سيدة وإصابة أحدى عشر مواطن عاملين في صومعة القمح.

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