استشهاد “نقيب شرطة” في انفجار عبوة ناسفة كانت “شرك خفي” في العريش

Advertisements

تابع موقع مصر 365 استشهاد اليوم الموافق يوم الأربعاء الثالث من شهر يناير الجاري لعام 2018 “محمود عبدالعظيم أبو طالب” نقيب شرطة ويبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاماً ومن مواليد محافظة القليوبية، وهو خبير إدارة المفرقعات تابع إلى “مديرية أمن منطقة شمال سيناء”.

واستشهد “محمود عبدالعظيم أبو طالب” بعد تفجير عبوة ناسفة تم العثور عليها من قبل قوات شرطة منطقة شمال سيناء أثناء حملة أمنية في منطقة شمال سيناء وبالتحديد في مدينة بئر العبد بقرية تسمى “قرية أبو الحصيني”، وتم وضع العبوة الناسفة كشرك خفي للعناصر الأمنية و التي تم تفجيرها عن بعد، وأسفرت عن استشهاد نقيب الشرطة.

Advertisements

وأعلنت المصادر الأمنية بمحافظة شمال سيناء أنه أثناء محاولة نقيب الشرطة “محمود عبدالعظيم أبوطالب” لتفكيك العبوة الناسفة تبين أنه خدعه ليقوم مجموعة من العناصر الإرهابية بشمال سيناء من تفجير العبوة الناسفة مما أدى إلى استشهاد نقيب الشرطة، وتم نقل جثمان الشهيد على المستشفى العام بمحافظة شمال سيناء.

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام مديرية أمن محافظة شمال سيناء بحملة مداهمات في قرية أبو الحصيني التابعة إلى منطقة بئر العبد التابعة إلى محافظة شمال سيناء، وأثناء تجول الحملة الأمنية في القرية لاحظ وجود جسم غريب في المنطقة مما أدى إلى تحقق العناصر الأمنية من العبوة الناسفة، وعلى الفور قام نقيب الشرطة وهو خبير في إدارة المفرقعات التابعة لمديرية أمن محافظة شمال سيناء من محاولة تفكيك العبوة الناسفة.

وقد تم وضع العبوة الناسفة كشرك لخداع القوات الأمنية، وقام المسلحون بعدها من تفجير العبوة الناسفة عن بعد في القوات الأمنية مما أسفر عن استشهاد نقيب الشرطة محمود عبدالعظيم أبو طالب البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما من مواليد محافظة القليوبية.

والجدير بالذكر أن الأعمال الإرهابية تصاعدت بشكل كبيرة في الفترة الأخيرة في مدن العريش وكذلك في منطقة رفح ومنطقة الشيخ زويد باتجاه قرية بئر العبد، وتضم مدينة العريش العديد من العناصر الإرهابية الجديدة، وتتكرر الحوادث الإرهابية في مدينة العريش ومنها منطقة الكيلو 17، وكذلك في قرية الميدان والمنطقة التابعة إلى ملاحات سبيكة، وأخيرا قرية الروضة التي شهدت حادث إرهابي مؤسف تعرض راح ضحيته العديد من المواطنين في العريش أثناء تأديتهم لشعائر صلاة الجمعة.

أقر ا المزيد “كنيسة مارمينا” بحلوان تتعرض لحادث إرهابي يسفر عن استشهاد مجندين وضابط