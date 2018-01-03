بالفيديو اصطدام سيارة ملاكي بـ 3 شباب أعلى كوبري ستانلي

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تابع موقع مصر 365 حادث كوبري ستانلي محافظة الإسكندرية، وتم تداول مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لفيديوهات لحظة وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي تابعة إلى محافظة المنوفية واصطدمت بثلاثة من الطلاب أعلى كوبري ستانلي في الإسكندرية، وسقط الثلاث طلاب في البحر مساء أمس.

وتمكن الفرق الأمنية من إنقاذ اثنين وانتشارهم من البحر، بينما يجري البحث عن الغارق الثالث الذي لم يتم العثور عليه إلى الوقت الراهن، وقد قامت أسرة الشاب المفقود بنشر مجموعة من صوره على “فيس بوك”، وقد طلبوا من الجميع الدعاء له بالرحمة، والمساعدة في البحث عنه، وأكدوا على ضرورة الاستعانة بالغطاسين من أجل البحث عنه.

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وقد أعلن محافظ الإسكندرية “محمد سلطان” بإصدار أوامره بضرورة البحث عن الشاب المفقود في حادث اصطدام سيارة ملاكي بهم من أعلى كوبري ستانلي، وتم تحويل المصابين الأخرين جراء الحادث إلى المستشفى الأميري بمحافظة الإسكندرية.

وأعلنت “غرفة عمليات محافظة الإسكندرية” أنها قد تلقت بلاغ عن قيام قائد سيارة ملاكي تحمل رقم “22364 ملاكي” تابعة إلى محافظة المنوفية كان يقودها “أ. و. ج” البالغ من العمر تسعة عشرة عاماً، وهو طالب بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، ويقيم في محافظة المنوفية، وقد قام هذا الطالب بالاصطدام بثلاث أشخاص اعلى كوبري ستانلي.

وأضاف غرفة العمليات الأمنية بمحافظة الإسكندرية أن الحادث قد نتج عنه سقوط شاب مصري الجنسية يسمى “محمد حسن شوقي” من أعلى كوبري ستانلي، وقد سقط فور اصطدامه بالسيارة بمياه البحر، كما تم إصابة شاب أخرى يسمى “اشرف زين العابدين محمد” والبالغ من العمر اثنين وعشرين عاماً وهو طالب في كلية الحقوق ويقيم في محافظة الإسكندرية، وقد أصيب بكدمات وكسور في أنحاء متفرقة من جسده وتم نقله إلى المستشفى الرئيسي الجامعي بمحافظة الإسكندرية.

وأعلنت غرفة عمليات الأمنية محافظة الإسكندرية أن الثالث التي أصيب في حادث اصطدام السيارة الملاكي هو “محمد أحمد محمود الحوفي” البالغ من العمر واحد وعشرين عاماً وهو طالب بكلية التجارة بمحافظة الإسكندرية، وأصيب بإصابات سطحية، وأكد محافظ الإسكندرية من قيام القوات الأمنية من إلقاء القبض على المتسبب في الحادث وتم التحفظ على السيارة وما زال البحث عن الشاب الذي سقط المياه.

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