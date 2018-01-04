نشوب حريق في جامعة القاهرة

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تابع موقع مصر 365 نشوب حريق داخل جامعة القاهرة مما أدى إلى تصاعد الأدخنة بسبب ماس كهربائي، تبين أن الحريق وقع في أحد الكافيتريات المقامة داخل جامعة القاهرة، وعلى الفور تم الاتصالات بأجهزة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة ليتم تسجيل بلاغ بشوب حريق داخل كافيتريا بجامعة القاهرة.

وتلقت أجهزة الحماية المدنية التابعة إلى مديرية أمن محافظة الجيزة اليوم الموافق يوم الخميس الرابع من شهر يناير الجاري لعام 2018، بقيادة “هاني سعيد” بلاغ يفيد نشوب حريق داخل جامعة القاهرة وبالتحديد في كافيتريا قائمة داخل مطعم القاهرة، وفور تلقي البلاغ قامت اللواء هاني سعيد بإصدار أمر إلى أجهزة الحماية المدنية بإطلاق ثلاثة سيارات إطفاء إلى جامعة القاهرة من أجل السيطرة على الحريق.

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وبالفعل توجهت ثلاث سيارات تابعة إلى أجهزة الحماية المدنية إلى جامعة القاهرة وتوجهت إلى الكافيتريا التي شب بها الحريق وتم السيطرة على الحريق لمنع امتداده على جميع المباني المجاورة له داخل جامعة القاهرة، وتم فرض كردون أمني للسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر أو تلفيات في مباني جامعة القاهرة.

وبعد السيطرة على الحريق ومعاينة الكافيتريا التي نشب بها الحريق أكدت المصادر الأمنية أن هناك ماس كهربائي هو المتسبب في نشوب الحريق داخل الكافيتريا، وأضافت الأجهزة الأمنية أنه لم يسفر حادث الحريق عن وقوع أي إصابات بشرية سوى التلفيات التي وقعت في الكافيتريا.

وقامت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة من تحرير محضر بواقعة نشوب حريق في أحد كافيتريات جامعة القاهرة، تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة في الوقت الجاري ليتم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية الخاصة بواقعة حريق كافتيريا جامعة القاهرة.

والجدير بالذكر أن جامعة القاهرة تحتوي على مجموعة من الكافيتريات والتي تعد من ضمن المباني الخدمية المقامة داخل الحرم الجامعي لتقوم على تقديم المشروبات والمأكولات للطلاب على مدار اليوم، ويضم جامعة القاهرة حوالي ثلاثة عشر كافيتريا موزعة داخل الحرم الجامعي، وقد قررت إدارة الجامعة أن يتم إنشاء مشروع مبني لخدمات الطلاب ليقضي على عشوائية الحرم الجامعي ويتيح المبني سبعة وثلاثين محل يتم تأجيرهم عن طريق المزاد العلني بشروط تحددها كراسة الشروط التي تقوم جامعة القاهرة بإصدارها، بالإضافة على وجود رقابة ممثلة في وجود أطباء للتأكد من سلامة الأطعمة المقدمة للطلاب.

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