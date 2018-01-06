“جنح الهرم” تصدر حكم غيابي على السبكي بالحبس لمدة عام وغرامة 500 جنيه

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تابع موقع مصر 365 قيام “محكمة جنح الهرم” والتي رأسها اليوم الموافق يوم السبت السادس من شهر يناير الجاري لعام 2018 المستشار “معتصم الشاهد” حيث أعلن عن إصداره حكم قضائي على المنتج الشهير “محمد حنفي متولي السبكي” والمشهور باسم السبكي بالحبس لمدة عام كامل، مع إلزامه بدفع كفالة مالية تقدر بحوالي خمسمائة جنيه، وتم اصدار الحكم غيابياً على السبكي، بسبب التهديد بالقتل.

وقد تم الحكم على “محمد حنفي متولي السبكي” الشهير بالسبكي بسبب قيامه بتهديد الاستايلست “ريهام عاصم” وزوجها وليد سعد رجل الأعمال، حيث قام “محمد حنفي متولي السبكي” بتهددهما بالقتل، وقام المحامي “شعبان سعيد” وهو دفاع المدعية ريهام عاصم وزوجها بثبوت الاتهام على السبكي ليتم الحكم عليها بالحبس لمدة عام وغرامة خمسمائة جنيه مصري، وتم الحكم عليه غيابيا.

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وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها “النيابة العامة” عن قيام “محمد حنفي متولي السبكي” بتكليف السابق الخاص به إلى قيامه بمراقبة كل من ريهام عاصم وزوجها رجل الأعمال المصري “وليد سعد” بسبب الصلة التي تربطها بالفنانة “نهلة زكي”، ودعم ريهام عاصم وزوجها للفنانة ضد السبكي.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من المشاكل التي نشبت بين السبكي وبين الفنانة نهلة زكي والتي اتهمته بالتحرش الجنسي بها، كما أعلنت أن “محمد حنفي متولي السبكي” أنها قد قامت بتحرير بلاغ ضده، وأشارت في البلاغ أن السبكي قد هددها بالخطف، وكذلك تم تهديدها بتشوية وجهها عن طريق “إلقاء مياه نار على وجهها”، ولكن السبكي نفي جميع هذه الاتهامات، وأكد أن كل هذه الاتهامات بسبب ابتزازه من أجل أن يتنازل عن الحكم الصادر ضد نهلة زكي بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بسبب اختلاسها مائتين وخمسين ألف جنيه من شركة السبكي.

وأعلن التحقيقات الجنائية عن قيام سائق السبكي بمراقبة كل من “ريهام عاصم” وزوجها، وعند ضبط السائق تبين على هاتف صور لريهام عاصم وزوجها بالإضافة إلى فيديوهات لمنزلهما إلى جانب العديد من الفيديوهات لهما، وتم إرسال رسالة تهديد إليها هي وزوجها على لسان السبكي في تهديد بالقتل في حال ما لم يكفا عند دعم “نهلة زكي” التي بينها وبين السبكي العديد من الخلافات والابتعاد بصورة نهائية عنها.

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