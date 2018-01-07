“مفوضي الدولة بالإدارية” تلزم جميع المدارس بواضح لائحة داخلية بالمصروفات

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تابع موقع مصر 365 قيام “هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا” بالزام جميع المدارس في جمهورية مصر العربية الخاصة وكذلك الرسمية على العمل على تشكيل مجالس إدارات المدارس من أجل العمل على تقنين أوضاع العملية التعليمية، والعمل على مشاركة الآباء مع المعلمين من خلال العمل على تشكيل مجلس آباء، ومجلس المعلمين، ومجلس أمناء المدرسة بهدف إطلاع الجميع على القرارات المتخذة من جانب جميع المدارس.

واعتبرت “هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا” أن عدم قيام “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” بإصدار قرار إلزامي إلى جميع المدارس في جمهورية مصر العربية من أجل تشكيل جميع المجالس التي تم الإشارة إليها يعد اتجاه سلبي من الوزارة مع عدم تطبيق هذا النظام.

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وأعلنت “هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا” عن إلزامها جميع المدارس المختلفة في جمهورية مصر العربية على أن يتم وضع لائحة داخلية يتم من خلالها العمل على تنظيم قيمة المصروفات المدرسية السنوية التي يتم تحصيلها مع أولياء أمور الطلاب، على أن يتم خلالها وضع لائحة قيمة النسبة المئوية للزيادة التي تتضمنها المصروفات السنوية، وإلا تتجاوز الحدود المسموحة بها من قبل “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني”.

وأعلن القرار الصادر عن “هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا” أن أي مدرسة على اختلاف أنواع المدارس المتواجدة حاليا في الدولة المصرية في العمل على تطبيق لائحة المصروفات الداخلية المدرسية السنوية يعد هذا مخالف لجميع القوانين والقواعد التي تم وضعها من الوزارة ويتوجب أن يتم وضع أي مدرسة مخالفة تحت الإشراف المالي وكذلك الإشراف الإدارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حسب هذا القرار.

وأكد قرار “هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا” أن هذا الحكم يعد بمثابة حماية لجميع الأطراف المشاركة في العملية التعليمية بدءاً من أولياء الأمور انتهاءً بالطلاب والمدرسين وكذلك الطلاب لما نص عليها “قانون التعليم” في جمهورية مصر العربيه الحاصل على رقم 139 لسنة 81، وشدد القانون على أن وزير التربية والتعليم لا يملك صلاحيات العفو عن المدارس المخالفة للوائح الداخلية أو المخلة بها، وعليه ستكون أي مدرسة لا تطبق اللائحة الداخلية الخاصة بالمصروفات مخالفة.

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