بعد القبض على “عصابة البروفيسور” تعرف على 12 نصيحة لحماية منزلك من السرقة

Advertisements

يقدم موقع مصر 365 بعض من نصائح خبراء الأمن من أجل حماية العقارات السكنية من السرقة بعد أن تم القبض على “عصابة البروفيسور” في مدينة نصر، وخاصة أن أفراد العصابة قد نجحوا في القيام بسرقة مبلغ ضخم يقدر بحوالي مائة مليون جنيه مصري بالإضافة إلى سرقة واحد وعشرين كيلو جرام من الذهب خلال شهرين فقط من داخل الفيلات.

ومن النصائح الأمنية العامة لحماية العقارات السكنية من السرقة أن يتم وضع أجهزة إنذار داخل الوحدات السكنية ضد السرقة يطلق إنذار أثناء وجود سارق في المنزل، والنصيحة الثانية هو أن يتم رفع أسوار الفيلات وكذلك أسوار المساكن حتى لا يستطيع السارق أن يستقلها أو أن تم وضع “أسلاك شائكة” في أعلى أسوار الفيلات والوحدات السكنية.

Advertisements

النصيحة الثلاثة أن يتم الاحتفاظ بالمقتنيات الغالية بعيداً عن العقارات السكنية وكذلك المبالغ المالية الكبيرة حيث أن البنوك هي آمن الأماكن التي يتم فيها الاحتفاظ بالأموال وكذلك المقتنيات الثمينة من المجوهرات والمشغولات الذهبية، العمل على تركيب كاميرات مراقبة لتسهل عمليات رصد أي تحركات مريبة أو غريبة.

أن يتم ترك غرفة أو أكثر من المنزل مضاءه من أجل إيهام اللص بأن هناك شخص متواجد داخل المنزل، وعدم ترك المنزل في ظلام دامس، الاستعانة بكلاب الحراسة حيث أنها تستطيع الشعور باللص وكشفه، العمل على تركيب ابواب مصفحة.

ومن النصائح الأمنية الأخرى أن يتم غلق جميع الشبابيك بشكل محكم، أو أن يتم تركيب فواصل حديدية على الشبابيك القريبة من مواسير الصرف التي من الممكن أن يتسلق عليها اللصوص، مع التخلص من الأعمدة أو الأشجار أو أي جدار عالي مجاور للفيلا أو المسكن.

ومن النصائح الأمنية الهامة هي عدم ترك مفتاح خارج المنزل في مكتب العمل أو في السيارة، عدم أخبار أي أشخاص حتى المقربين عن وجود أموال أو مجوهرات في الوحدة السكنية التابعة لك، مع تركيب العديد من كوالين الأمان وعدم الاعتماد على كالون واحد فقط.

في حالة مغادرة المنزل لابد من التأكد من غلق الباب، عدم التسرع أثناء مغادرة الوحدة السكنية مع التأكد من عدم نسيان المفاتيح في باب الشقة، عند يرغب الشخص في عمل نسخة احتياطية للمنزل لا يترك المفتاح في الورشة بل لابد من مباشرة العملية حتى يتم النسخ.

أقرا المزيد تعرف على 6 روايات مختلفة عن دفن “رأس الحسين”