مجهولون يعتدون على المصارع المصري “عبداللطيف منيع” بالسلاح الأبيض

Advertisements

تابع موقع مصر 365 الحادث المؤسف الذي تعرض له بطل العالم المصري في المصارعة “عبداللطيف منيع” حيث تعرض مساء أمس يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر يناير الجاري لعام 2018 لحادث مؤسف حيث قام مجموعة شاب مجهولين بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض.

وتعود أحداث الواقعة أثناء سير المصارع المصري “عبداللطيف منيع” في شارع المتاجر الشعبية في مدينة دكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية، حيث قام مجهولون بالاعتداء بالضرب وحاول أن يمنعهم إلا أنه قد تم إصابته في يده وتم نقله على إثر الحادث إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

Advertisements

وقد تم نقل لاعب منتخب مصر في المصارعة الرومانية والحاصل على ثلاث بطولات القارة الإفريقية في المصارعة الروماني إلى المستشفى بعد الاعتداء عليه، حيث تبين أن المشاجرة التي تعرض لها تم استخدام السلاح الأبيض بها مما تسبب في قطع في أوتار يده بعد أن تم نقله إلى مستشفى خاصة قائمة في مدينة المنصورة.

وقد أعلنت المصادر الطبية بالمستشفى التي يتم فيها علاج المصارع عبداللطيف منيع أنه فور وصول اللاعب إلى المستشفى تم إجراء جراحة عاجلة له بعدما تبين أن هناك جرح قطعي في يده، وأشارت المصادر الطبية أنه لن يتم تحديد مدى تأثير الإصابة على يد المصارع إلا بعد أن تستقر حالته الصحية ويتم الانتهاء من إجراء الجراحات اللازمة له.

وتم تحرير محضر بواقعة التعدي على المصارع عبداللطيف منيع في مركز شرطة دكرنس التابعة إلى محافظة الدقهلية، كما أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين المعتدين على المصارع المصري، وفي حين أوضح شهود العيان أن المجهولين الذي قاموا بالاعتداء على عبداللطيف المنيع كانوا ينتظرون وصوله إلى شارع المتاجر الشعبية، وفور أن رؤيته قاموا بالاعتداء عليه بالضرب باستخدام السلاح الأبيض الذي تسبب في الجرح القطعي بيد المصارع.

وأعلن “محمد منيع” والد اللاعب أنه يطالب الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة الذي قاموا بالاعتداء على أبنه وتسببوا في جرح قطعي بيده، وأعلن أنهم تعمدوا أن يصيبوا المصارع في يده مما تسبب في جرح قطعي في اليد والتي لم يتم معرفة مدى تأثيرها عليه إلى الوقت الراهن.

أقرا المزيد “لويس جريس” يتهم الإخوان في حادث الاعتداء وسرقة مذكرات “وديع فلسطين”