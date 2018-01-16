إحالة اوراق قاتل الكاهن سمعان شحاتة الى المفتي

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بعد ثلاثة أشهر فقط من وفاة الكاهن سمعان شحاته، المحكمة تستعد خلال جلسة يوم الاثنين لإغلاق الستار عن أحداث القضية، بعد ان احالت اوراق المتهم الى المفتي، وفي 12 أكتوبر قام أحمد سعيد، قام بقتل كاهن مسيحي عمدا وعن سبق الاصرار والترصد وتم احالة القضية إلى المحكمة الجنائية في 17 أكتوبر، بتهمة القتل العمد.

واتهم الادعاء المتهم بعدد من التهم في أمر الإحالة، وقال الادعاء إن المتهم أحمد سعيد السنباطي، فقد قتل القس سمعان شحاتة عمدا مع سبق الإصرار في منطقة الحديقة، وقد كشفت التحقيقات ان المتهم لا يعاني من أي مرض نفسي، وأنه يدرك تماما وفاة الضحية، وفي 15 نوفمبر، قال المحامي أحمد عرابي، وهو المحامي عن المتهم أحمد سعيد، إنه طلب من المحكمة الحصول على نسخة رسمية من أوراق القضية، ومرافقتها، واستدعاء الشهود ومناقشتهم بشأن الحادث.

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في واحدة من أكثر الحوادث اثارة للاهتمام أثناء سير القضية، التي وقعت عندما قدم المتهم ورقة صغيرة إلى المحكمة مع بعض الأسماء. وكانت هذه الورقة ردا على سؤال من المحكمة إلى المتهم: من قتل القس سيمون شحاتة، ورد المدعى عليه، “هذا هو جوابي”، ثم قدم الورقة بالأسماء، وشملت الورقة أسماء عدة منهم: محمد بادي، زعيم الإخوان، خيرت الشاطر، عصام العريان ومحمد البلتاجي ، هادي خشبة ومحمد أبو تريكة.

ورفض محمد عثمان محامي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة التعليق على ما أثير أثناء المحاكمة لذكر اسم موكله خلال احداث القضية، كما ندد النجم هادي خشبة، اللاعب السابق في النادي الأهلي ونجم منتخب مصر، بما قاله المتهم، وقال “ان الكلمات الذي قد قالها المتهم غير منطقية ولا تصدق”.

وقال القاضي عبد الستار امام، رئيس المحكمة الجنائية السابق، ان المحكمة ستثبت كل تفاصيل الاجراءات الا انها لم تكن ملزمة باستدعاء اسماء، وعدم استدعاء الأسماء المذكورة في ورقة المتهم هو قرار سليم لأن المتهم لم يقدم أي معلومات عن هذه الأسماء في تحقيقات النيابة العامة، ولم تثبت التحقيقات علاقته بالاسماء المذكورة، وفي الجلسة نفسها التي عقدتها المحكمة الجنائية في القاهرة اخذ القرار بنقل أوراق قاتل الكاهن سمعان شحاتة، إلى المفتي لكي يأخذ الرأي القانوني بإعدامه.

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