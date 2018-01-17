“نائب حي ثاني المحلة” تصفع مساعد رئيس الحي بالقلم وتحرير محضر بالواقعة

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تابع موقع مصر 365 انتشار حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بسبب واقعة التعدي بالضرب من نائبة حي ثاني المحلة التي تسمى “نريمان خضر” على مساعد رئيس الحي بجهاز النظافة “شريف مسعود” حيث توجه إلى قسم شرطة المحلة وتم تحرير محضر بواقعة التعدي عليه صفعاً بالقلم ضد المهندسة “نريمان خضر” أثناء تواجده وسط سائقي النظافة المضربين عن العمل بسبب تأخر صرف أجورهم.

وأوضح “شريف مسعود” أنه أثناء تواجده وسط سائقي الجراح القائم في حي ثاني المحلة الذين أعلنوا عن إضرابهم عن العمل بسبب تأخر صرف أجورهم، وتوجه إليهم في إطار محاولته إثناء العاملين عن الإضراب والعودة إلى العمل مع تقديم الوعود على تصحيح الأوضاع في القريب العاجل، وأوضح أن رئيس مدينة المحلة المحاسب “أحمد عبدالسميع” وهو القائم بأعمال رئيس حي ثان المحلة، حضر إلى العمل متأخر وبصحبه نائب رئيس الحي “نريمان خضر”.

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أضاف “شريف مسعود” أنه قد وقعت مشادة كلاميه بين المهندسة “ناريمان خضر” وبين السائقين، والتي أعلنت قائلة “انتوا سايبين شغلكم وواقفين هنا”، وأضاف أنه انصرف من وسط العمل وفوجئ بالمهندسة نريمان خضر تناديه وما أن قام بالالتفات إليها إلا وصفعته على وجهه بالقلم، وأضاف أنها أعلنت “أنت نسيت نفسك ولا أيه أنت لسة ابن يومين”، وأكد أن واقعة التعدي عليه بالضرب حدثت على مرأى ومسمع من السائقين المضربين عن العمل.

وأكد شريف مسعود أنه توجه فور واقعة تعدي المهندسة نريمان خضر عليه بالضرب بالتوجه إلى قسم ثان المحلي وحرر محضر ضد المهندسة ثم توجه إلى “النيابة الإدارية” وحرر محضر أخر ضدها من أجل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال واقعة التعدي عليه بالصفع بالقلم.

وأوضح شريف مسعود أنه قد أجرى اتصال برئيس مدينة المحلة والذي وعده بأنه سوف يتدخل من أجل حل هذه المشكلة واستنكر بشدة ما حدث من النائبة نريمان خضر، ومن جانب النائبة نريمان خضر نفت تماماً واقعة التعدي بالصفع بالقلم على وجه شريف مسعود وأشارت أن ما حدث هو مجرد مشادة كلامية ولم يتطور الأمر إلى هذا الحد.

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