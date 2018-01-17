رغم اعتذار “الجندي” بلاغ للنائب العام ضده بسبب “الصعايدة”

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تابع موقع مصر 365 تقديم مواطن من محافظة سوهاج يسمى “محمود حسن أحمد” اليوم الموافق يوم الأربعاء بتقديم بلاغ إلى المستشار نبيل صادق النائب العام ضد أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الجديدة، بسبب التصريحات التي تعد مسيئة لمواطني وأبناء محافظات صعيد الدولة المصرية أثناء مداخلته الهاتفية مع البرنامج الإعلامي “الحياة اليوم” المذاع على القناة الفضائية “الحياة” في يوم الرابع عشر من شهر يناير الجاري.

وأضاف المواطن “محمود حسن أحمد” في بلاغه الذي حمل رقم “813” أن أبوبكر الجندي جاء في كلامه التالي “نشجع الاستثمار في هذا المكان علشان نخلق فرص عمل، علشان نبطل الصعايدة يركبوا القطر وييجوا هنا يعملوا عشوائيات”.

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واعتبر المواطن “محمود حسن أحمد” أن تصريحات وزير التنمية المحلية تحمل الإساءة وكذلك الإهانة الصريحة المتعمدة إلى أبناء الصعيد ووصف تلك التصريحات بأنها قذف متعمد، وأوضح في بلاغه أن نصر المادة التي تحمل رقم 302 من قانون العقوبات والتي “عرفت القاذف بأنه من يعد قاذف كل من أسند لغيره بواسطه أحدى الطرق المبينة بالمادة مائة وواحد وسبعين من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند إليه العقوبات”.

والجدير بالذكر أن أبوبكر الجندي قد قدم اعتذاره لكل الصعايدة خلال مداخله هاتفية عبر برنامج “هنا العاصمة” والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والذي يتم إذاعته عبر قناة سي بي سي الفضائية قائلاً النص التالي “الصعايدة أرجل ناس في مصر، ولم أقل إلا خير عنهم، ونحن في الجيش كنا نبحث عن الصعايدة لإعطائهم المهام الصعبة نظراً لقدرتهم على العمل والأمانة”.

وشدد أبوبكر الجندي أنه لم يقصد أي إهانة أو إساءة إلى المواطنين في صعيد الدولة المصرية خلال تصريحاته الأخيرة، وقد قام مواطن من محافظة سوهاج يسمى “محمود حسن أحمد محمد” متقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير التنمية المحلية عن تصريحاته الأخيرة.

وقد تم توجيه تهمة السب والقذف إلى وزير التنمية المحلية وقد تقدم البلاغ إلى النائب العام ضد أبوبكر الجندي حيث تم وصف تصريحاته بأنه قذف متعمد، وإهانة إلى جميع مواطني وأبناء صعيد الدولة المصرية.

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