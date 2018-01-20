القبض على أحد أكبر تجار المخدرات بكفر الشيخ

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تمكنت مباحث كفر الشيخ، من القبض على تاجر مخدرات وتم ضبط عدد 2 سلاح ناري وذخيرة و8 كيلو من مخدر البانجو ومبالغ مالية وتم تحرير محضر وتتولى النيابة العامة التحقيقات .

تلقى مدير أمن كفر الشيخ اللواء احمد صالح بلاغًا بأن (ا.ر.ا.ر) عاطل 28 سنة، المقيم بإحدى القرى التابعة للمركز، وقد سبق اتهامه في قضية مخدرات، بأنه يتاجر في المواد المخدرة وبالأخص “البانجو” وبحيازته عدد من الأسلحة النارية داخل منزله الذي أتخذه وكرا لنشاطاته الغير المشروعة .

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وتبين لاحقا بالتحريات المكثفة ان المتهم يتردد عليه عدد كبير من مدمني المخدرات ومن لديهم رغبة في شراء الأسلحة النارية بدون ترخيص لكي يتم إستخدامها في أعمال الشغب والاجرام ، وأن الأسلحة الناريه والذخيرة التي كانت لدى المتهم كانت بغرض الدفاع عن النفس و الدفاع عن تجارته الغير مشروعة .

واصدرت النيابة إذن ضبط وإحضار المتهم بناءا على التحريات التي قدمت اليها ، ووكل بذلك كل من رئيس المباحث الجنائية العميد محمد عبد الوهاب، ورئيس فرع البحث الجنائي بمنطقة الحامول ، وشاركهم عدد من ضباط المباحث الجنائية بمركز بيلا .

وتم القبض على المتهم واعترف بأنه يتاجر في المخدرات وانه اتخذ من منزله وكرا للتجاره بالسلاح والمخدرات وأنه كان لديه هاتف محمول للتواصل مع العملاء لتيسير نشاطه ,

تم تحرير محضر بتلك الواقعة برقم 674 لسنة 2018 جنايات مركز بيلا وتم إخطار النيابة العامة التي بدورها بدأت على الفور مباشرة التحقيقات .