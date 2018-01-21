دعوى قضائية عاجلة ضد ترشح سامي عنان لرئاسة الجمهورية

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان “سمير صبري” المحامي اليوم الموافق يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري عن إقامة دعوى عاجلة أمام “محكمة القضاء الإداري” التابعة لمجلس الدولة المصري بشأن ترشح الفريق سامي عنان إلى منصب رئيس جمهورية مصر العربية.

وقد أعلن المحامي سمير صبري خلال دعواه القضائية والتي اختصم في دعواه رئيس الحكومة المصرية الحالي شريف إسماعيل ووزارة الدفاع بخصوص ترشح الفريق “سامي عنان” خلال انتخابات الرئاسة المصرية القادمة لعام 2018، وطالب وزارة الدفاع بالقيام بتوضيح ما إذا كان الفريق سامي عنان أحد أفراد القوات المسلحة أم لا.

Advertisements

وجاء نص الدعوى القضائية التي تقدم بها المحامي “سمير صبري” ضد ترشح الفريق “سامي عنان” إلى رئاسة الجمهورية التالي “باعتباري مواطن مصري، فقد أعلن الفريق سامي عنان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ونظراً لكونه أحد أفراد القوات المسلحة، فيمتنع عليه الترشح لرئاسة الجمهورية، وعلى ذلك يحق للطالب مطالبة وزارة الدفاع، بتقديم شهادة تفيد إن كان المذكور الفريق سامي عنان أحد أفراد القوات المسلحة من عدمه”.

والجدير بالذكر أن المجلس العسكري المصري تحت قيادة “محمد حسني طنطاوي” قد أعلن خلال عام 2011 أن أي فرد تابع للقوات المسلحة على قوة الاحتياط حتى بعد أن خرج على المعاش، ولذلك باعتباره فرد من أفراد المؤسسة العسكرية المصرية ولا يحق له الترشح في رئاسة الجمهورية إلا بعد حصوله على موافقة من قبل “المجلس العسكري المصري”.

أقرا المزيد بالفيديو “سامي عنان” يعلن عن مفاجآت عديدة للشعب المصري