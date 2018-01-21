“نيابة وسط القاهرة” تحيل 17 ألتراس أهلاوي “لأمن الدولة طوارئ”

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تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن نيابة وسط القاهرة الكلية وتحت إشراف من المحامي العام لنيابات وسط محافظة القاهرة المستشار “سمير حسن” أن يتم إحالة سبعة عشر من أعضاء التراس أهلاوي قد تم إخلاء سبيلهم إلى “محكمة جنح أمن الدولة طوارئ” بسبب اقتحامهم نادي الأهلي المصري من أجل حضور مباراة للعبة كرة اليد.

وقد أصدرت “محكمة جنح مصر القديمة” حكم بإخلاء سبيل سبعة عشر شاب من مجموعة ألتراس أهلاوي خلال يوم الحادي والثلاثين من شهر مارس السابق من عام 2017 بضمان محال إقامتهم.

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وقد أعلن الدفاع “محمد رشوان” أن قضية ألتراس أهلاوي قد تم إصدار قرار استبعاد جميع موكليه إلى “محكمة الجنايات” ليتم إحالة أوراق قضاياهم إلى “محكمة جنح أمن الدولة المصرية” ليتم تحديد جلسة ليتم فيها بدء محاكمة شباب ألتراس أهلاوي خلال أسبوع.

وقد أعلن “محمد رشوان” أنه قد دفع أمام قاضي محكمة الجنح قبل أن يتم بطلان إجراءات القبض على شباب ألتراس أهلاوي، وإجراءات التفتيش بالإضافة إلى انتفاء مبررات حبس الشباب احتياطي على ذمة التحقيقات بسبب وجود محل إقامتهم المعلوم وعدم خشية الهروب، ولهذا الأسباب قد تم إخلاء سبيل سبعة عشر من شباب ألتراس أهلاوي.

وجهت النيابة العامة إلى شباب التراس الاهلاوي السبعة عشر اتهامهم بمحاولة استعراض القوة بالإضافة إلى التجمهر وسرق بالإكراه “سرقة جهاز لاسلكي” بالإضافة إلى حيازتهم مفرقعات كما تم توجيه تهم الاتلاف العمدي للممتلكات العامة بالإضافة إلى تعطيل المواصلات والنقل وحيازة سلاح أبيض.

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