“الصحة” تعلن وفاة 3 مواطنين وإصابة 30 أخري بحادث تصادم أعلى الدائري

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة الصحة والسكان المصري عن وفاة ثلاثة من المواطنين إلى جانب إصابة ثلاثين مواطن أخرين بسبب تصادم سيارة ربع نقل كانت محملة بعمال مع سيارة أخرى ميكروباص أعلى الكوبري الدائري باتجاه القاهرة عند الكيلو ثلاثة من محافظة الفيوم.

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد أن فور وقوع حادث تصادم السيارة ربع النقل مع السيارة الميكروباص تم الدفع بحوالي أربعة وعشرين سيارة إسعاف ليتم نقل جميع حالات المصابين وكذلك حالات الوفيات إلى أقرب مستشفى لهم وهي “مستشفى الواسطى المركزي القائمة في بني سويف” وكذلك “المجمع الطبي للتأمين الصحي” بمحافظة الفيوم.

Advertisements

وأعلن الدكتور “خالد مجاهد” أن المصابين يعانون من كسور إلى جانب جروح متفرقة في أجسامهم، إلى جانب إصابة بعض الحالات بنزيف في المخ ونزيف في البطن، وحالات أخرى مصابة بارتجاج في المخ.

واكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان على توافر الأدوية وجميع المستلزمات الطبية إلى جانب توفير أكياس الدم لإنقاذ المصابين، وأكد أن جميع مصابين تصادم السيارة ربع نقل مع السيارة الميكروباص يتلقون العلاج الطبي المناسبة والرعاية الصحية اللازمة.

أقرا المزيد بالفيديو الشبورة المائية تؤدي إلى وقوع حادث تصادم على “طريق إسكندرية الصحراوي”