تعرف على تفاصيل جلسة النطق بالحكم على متهم “ستانلي”

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شهدت محكمة جنح أول الرمل برئاسة المستشار “محمد يوسف” وبحضور إسلام عبد الله وكيل النائب العام، محاكمة المتهم “ايثاب .ج” في حادث ستانلي والذي أصيب فيه شخصان، وتوفي شخص ويدعى “محمد حسن”، وحضر المتهم وسط حراسة مشددة، وحضر أيضاً والدي محمد حسن وشقيقه، وحضور عدد كبير من الداعمين لأهل الضحية، كما حضر أيضاً عدداً من الغطاسين الذين ساهموا فى انتشال جثة محمد من البحر.

وفى أثناء المحاكمة قام محامي المتهم بالتشكيك في تقرير الطبيب الشرعي، والذي اثبت قيادة المتهم وهو تحت تأثير المخدر، كما طالب هيئة المحكمة إحضار الطبيب الشرعي الذي قام بتحرير التقرير، وطالب بإخلاء سبيل المتهم بضمان مالي.

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ومن جهة أخرى طالب محامي الضحية “محمد حسن”، هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وطلب من المحكمة النظر إلى والدة محمد التي فقدت ولدها وانتظارها مدة 8 أيام وأكثر لانتشال جثته من البحر، كما طالب المحكمة عدم سماع دفاع محامي المتهم، الذي يسعى إلى المماطلة كما ذكر المحامي.

كما وجهت النيابة تهمة قتل خطأ، وعدم الالتزام باللوائح والقوانين، والإصابة الخطأ للمجني عليه”محمد أحمد الحوفي”21 سنة، قيادة سيارة بدون رخصة، قيادة سيارة تحت تأثير المخدر، إتلاف الممتلكات العامة.

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وتعود أحداث الواقعة ليوم 2 يناير الحالى، فيما صدم المتهم “ايثاب.ج” طالب بكلية التجارة، بسيارته 3 من الطلاب أثناء تواجدهم على كوبري ستانلي، وأسفر هذا الحادث عن سقوط شخصان بمياه البحر، وكسر سور الكوبري، ونجح فريق الإنقاذ في انتشال “الحوفي”، واستمر البحث عن جثة “محمد حسن” حوالي 7 أيام، والتي حولت القضية إلى قضية رأي عام.

وحكمت المحكمة على المتهم بالحبس سنتين مع الشغل عن تهمة” السكر”، والقتل الخطأ ، وحكمت المحكمة بكفالة ألف جنيه حتى يتم وقف تنفيذ تهمة الإصابة الخطأ، وحكمت بتغريم المتهم ب 50 جنيه عن تهمة إتلاف المنشآت.