“طالب أمريكي” يفتح النيران على زملائه بأحد المدارس الثانوية بكنتاكي

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تابع موقع مصر 365 قيام طالب أمريكي بإطلاق النار داخل أحد فصول المدارس الثانوية في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل اثنين من الطلاب وإصابة سبعة عشر طالب آخرون، وتم اعتقال الطالب وتم وضعه قيد الاحتجاز.

وتبين أن الطالب مرتكب الحادث يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً، وأعلن حاكم ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكي “مات بيفن” أن الطالب مرتكب الحادث سوف يتم توجيه تهمة القتل ومحاولة القتل له.

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ومن التحقيقات تبين أن جميع ضحايا حادث إطلاق النار من قبل طالب في المدرسة الثانوية جميعهم مسجلون في المدرسة، كما تم إصابة اثنى عشر شخص بحسب التصريحات التي أعلنتها “شرطة ولاية كنتاكي”، كما أصيب خمسة آخرون بجروح بسبب حالة الذعر التي سيطرت على الجميع عقب قيام الطالب بفتح إطلاق النار على الطلاب.

وقد أعلن حاكم ولاية كنتاكي الحادث بأنه مأساوي هائل، وأعلن رئيس شرطة ولاية كنتاكي ريك ساندرز قائلاً “بدأت الحادث في تمام الساعة السابعة وخمسة وسبعين دقيقة بعدما دخل الطالب الذي يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً إلى المدرسة الثانوية وهو يحمل مسدس وبدأ بإطلاق النيران صوب زملائه، وتم تسجيل أول اتصال برقم الطوارئ 911 عند الساعة سبعة وخمسة وتسعين دقيقة”.

وأضاف رئيس شرطة ولاية كنتاكي قد وصلت أول الفرق الأمنية إلى المدرسة في تمام الساعة الثامنة وستة دقائق، وقد أعلنت العديد من وسائل الإعلام في ولاية كنتاكي أن هناك حالة من الفزع والذعر قد سيطرت على الجميع، وهرب العديد من طلاب المدرسة الثانوية خارج المدرسة، وحاول أولياء أمور الطلاب الاستعلام عن أطفالهم.

وأعلنت “شيا طومسون” وهي واحدة من أولياء الأمور في المدرسة قد أعلنت في وكالة “إن بي سي” إن الطلاب قد قاموا بتدمير أسوار وبوابات المدرسة من أجل الخروج والهروب من إطلاق النيران، والجدير بالذكر أن أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف شخص من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية يقتلون جراء إطلاق النار سنوياً.

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