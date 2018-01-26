حادث تسمم 25 شخص على متن فندق عائم بمحافظة الأقصر

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تابع موقع مصر 365 إصابة خمسة وعشرين شخصاً كانوا على متن أحد الفنادق العائمة التي كانت في طريقها من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر، وبالقرب من مدينة إسنا تم الإعلان عن إصابة عدد من الأشخاص بالتسمم بعد تناولهم وجبة العشاء، وتم نقل جميع المصابين في الفندق العائم إلى “مستشفى أرمنت التعليمي” في محاولة لإنقاذهم وتقديم العلاج المناسب.

وهذا الحادثة لا تعد الحادثة الأولى التي يصاب بها عدد من الأشخاص بالتسمم جراء تناول الوجبات في الفنادق العائمة بمحافظة الأقصر، حيث كانت هناك حادثة تسمم عدد من الأشخاص في أحد الفنادق العائمة بلغ عددهم حوالي واحد وثلاثين شخص خلال الأسبوع السابق.

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وقد توجه محافظ الأقصر الدكتور “محمد بدر” إلى مستشفى أرمنت التعليمي من أجل تفقد حالة المصابين، وكان بصحبة محافظ الأقصر وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الأقصر الدكتور “أحمد عبدالجواد” وقد أمرت على الفور المسؤولين في وزارة الصحة والسكان من أجل تشكيل لجنة على أعلى مستوى من الكوادر الطبية للتوجه مباشرة إلى الفندق العائم من أجل أخذ عينات من المشروبات وكذلك المأكولات الموجودة بالفندق العائم من أجل تحليلها من خلال الإدارة المركزي بوزارة الصحة والسكان ليتم التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأعلنت مصادر مطلعة على الحادث أنه بعد أن تناول المصابين وجبة العشاء قد أصيبوا بحالة من الإعياء الشديد وتم إبلاغ الأشخاص المسؤولين بالفندق بالواقعة وعلى الفور تم إبلاغ وزارة الصحة والسكان بالحادث ليتم دفع خمسة عشرة سيارة من سيارات الإسعاف المجهزة تحت قيادة مدير الإسعاف الدكتور “معمر عبدالهادي” وتم نقل جميع الحالات المصابة إلى “مستشفى أرمنت التعليمي” من أجل تلقي العلاج اللازم.

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر بنشر بيان بأسماء جميع الأشخاص المصابين الذين كانوا متواجدين على متن الفندق العائم السياحي، وتبين أن جميع الحالات التي أصيبت بالتسمم من أحد مدارس محافظة طنطا.

وقد تضمن نص بيان مديرية الصحة بمحافظة الأقصر الأسماء التالية “ميار علي، ليث هيثم، داليا نصر، سمت جون، صوفيا جون، وهدى شريف، رحمة شريف، بسملة نصر، ساهر أحمد، رفقه فوزي، محمد إسماعيل، عبدالرحمن محمد فخري، هدى يوسف، عباس أحمد”.

وقد قرر محافظ الأقصر بالتعاون مع وزير الصحة والسكان الدكتور “أحمد عماد الدين راضي” أن يتم إ{سال لجنة من “الطب الوقائي” من أجل المرور على جميع الفنادق السياحية العائمة من أجل التأكد من توافر جميع شروط الصحة والسلامة والعمل على إعداد تقارير صحية لازمة، وشدد محافظ الأقصر على الحرص على سلامة جميع المواطنين المصريين وكذلك السائحين الأجانب والعرق الذي يقصدون الأقصر من أجل قضاء إجازاتهم.

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