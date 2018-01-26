“كفر الشيخ” تعلن غرق مركب صيد في طبرق بسبب الأحوال الجوية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها محافظ كفر الشيخ اللواء “السيد نصر” حيث أعلن أن محافظة كفر الشيخ قد تلقى اتصال من الدولة الليبية الممثلة في مدينة طبرق تفيد بغرق مركب صيد مصرية، وأشار أنه تم العثور على خمسة من الصيادين المصريين المصابين وهناك عشرة آخرين مفقودين إلى الوقت الحالي.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن السلطات في الدولة الليبية قد قامت بانتشال خمسة من الصيادين المصابين وهناك عشرة آخرين مفقودين وسوف يتم البحث عنهم فور تحسن الأحوال الجوية الراهنة.

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وقد أكد اللواء السيد نصر أن مركب الصيد المصرية قد تحركت خلال يوم السابع من شهر يناير الجاري تحمل خمسة عشر من الصيادين المصريين بتصريحات من السلطات المختصة بالصيد في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكان من المقرر أن تعود مركب الصيد المصرية اليوم، ولكن سوء الأحوال الجوية الحالية أدى إلى تعطل محركة مركب الصيد مما أسفر عن غرق المركب التي كانت تحمل 15 شخص وقد تم العثور على 5 أشخاص وهناك 10 أشخاص آخرين مفقودين.

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