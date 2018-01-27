“جنينة” يتعرض لحادث اعتداء بالأسلحة البيضاء ومحاميه يعلن عن تفاصيل الحادث

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تابع موقع مصر 365 تعرض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق “هشام جنينة” اليوم الموافق يوم السبت لحادث اعتداء قام به مجموعة من المجهولين الذين يحملون السلاح الأبيض.

وقد قام المستشار “هشام جنينة” بتحرير محضر بواقعة التعدي عليه في “قسم شرطة التجمع الخامس” وقد أسفر الحادث الذي تعرض له المستشار هشام جنينة على يد مجهولين إلى إصابته بكسر في القدم بالإضافة إلى إصابته بجرح طولي في الرأس والوجه.

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وقد أعلن محامي المستشار هشام جنينه “علي طه” أن المستشار هشام جنينة قد تعرض لاعتداء من قبل مجموعة من المجهولين بالسلاح الأبيض وهو في طريقه من أجل حضور محاكمة خاصة بالطعن القضائي من أجل إعفائه من منصبه، ووجه الاتهام إلى ما سماه “بلطجية” هم من تسببوا في الحادث.

وأعلن المحامي “علي طه” عبر موقعه الإلكتروني على “الفيس بوك” صباح اليوم قائلاً “الاعتداء على المستشار هشام جنينة من قبل ثلاثة بلطجية وهو في طريقه للمحكمة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفاءه، وتم الاعتداء بالسنجة في وجهه، وكسر في قدمه ليلزم بيته”.

وأعلن المحامي “علي طه” أيضاً في تصريحه قائلاً “هشام جنينة ينزف دماً منذ ساعة، ولابد من استكمال التحقيق قبل السماح له بالعلاج”، وقد توجه المستشار “هشام جنينة” بصحبة محاميه “علي طه” إلى المستشفى الدولي القائمة في التجمع الخامس من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له بعد تعرضه لحادث الاعتداء بالأسلحة البيضاء من قبل ثلاثة بلطجية.

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