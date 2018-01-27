غرق 4 صيادين مصريين بطبرق قبالة السواحل الليبية بسبب سوء الأحوال الجوية

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تابع موقع مصر 365 إعلان غرق أربعة من الصيادين المصريين قبالة السواحل الليبية بسبب الطقس السيء، وأعلن نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ “أحمد نصار” مساء أمس الجمعة قوله “إن القارب الذي أبحر منذ عدة أيام كان عن متنه خمسة عشر صياد مصري، ولا يزال هناك ستة منهم مفقودين إلى الوقت الحالي”.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني في الدولة الليبية في تدوينه له على الفيس بوك أن خفر السواحل على السواحل الليبية قامت بإنقاذ 5 صيادين مصريين الجنيه في شرق مدينة “درنة” بعد أن تعطل قاربهم بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وأعلنت السلطات المصرية المسؤولة أن عمليات البحث مازالت جارية في الوقت الراهن عن المفقودين، ولم يتبين بعد الوقت الذي انقلب فيه قارب الصيادين، وتبين أن الحادث قد تسبب فيه سوء الأحوال الجوية والتي أدت إلى غلق الموانئ البحرية بجمهورية مصر العربية.

وقد تم إنقاذ خمسة من الصيادين مساء أمس وتم العثور على جثث أربعة من الصيادين المصريين قبالة السواحل الليبية، ومازال البحث جاري على باقي المفقودين إلى الوقت الراهن.

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