نجل مرسي يطلب من قاضي “فض رابعة” عدم حرمانه من زيارة أهله

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تابع موقع مصر 365 استماع “محكمة جنايات القاهرة” التي تم عقدها اليوم الموافق السبت في “معهد أمناء الشرطة بطرة” تحت رئاسة المستشار حسن فريد إلى نجل الرئيس المعزول “محمد مرسي” أسامة محمد مرسى عيسى العياط بعد أن تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الحديثة أثناء محاكمته هو و”محمد بديع” وسبعمائة وسبعة وثلاثين متهماً أخرين في قضية “فض اعتصام رابعة”.

وأعلن “أسامة محمد مرسي عيسى العياط” أنه يعاني من عدم السماح لذويه وأهله من زيارته، وأضاف أنه حتى الوقت الراهن أن قام القاضي بالسماح لأهله وذويه من زيارته تكون المسافة بينه وبين ذويه وأهله كبيرة جداًّ.

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وأشار نجل الرئيس المصري المعزول أنه قد تقدم بطلب من القاضي بعد حرمانه من زيارة ذويه وأهله، وأمر المستشار “حسن فريد” بالسماح لأهله وذويه من الدخول إلى قفص الحبس من أجل زيارته.

ويعد المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة جميعهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وفقد مقدمتهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين “محمد بديع” وعبدالرحمن البر، وصفوت حجازي، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وعصام ماجد، وعصام سلطان، وبسام عودة، أسامة محمد مرسي عيسى العياط، ووجدي غنيم، وأسامة ياسين، بالإضافة إلى الصحفي محمد شوكان المصور الصحفي.

وأسندت “النيابة العامة” على المتهمين العديد من الاتهامات الجنائية الأخرى ومن بينها “تدبير تجمهر مسلح” وكذلك الاشتراك في اعتصام ميدان رابعة العدوية، بالإضافة إلى توجيه تهمة تقييد حرية الناس في التنقل إلى جانب تهمة قطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمواطنين في الدولة المصرية إلى جانب القتل العمد مع سبق الإصرار لقوات الشرطة المصرية التي تم تكليفها بفض تجمهر رابعة العدوية، والشروع في القتل العمد إلى جانب تهمة تعطيل سير وسائل النقل المختلفة.

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