أول صور “لجنينة” بعد حادث الاعتداء عليه ومواقع التواصل تعلق على الحادث

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تابع موقع مصر 365 قيام عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيس بوك” بتداول صور للمستشار هشام جنينة بعد تعرضه لاعتداء مجموعة من “البلطجية” بالسلاح الأبيض مما تسبب في إصابة بكسر في قدمه وإصابته بجرح طولي في رأسه ووجه.

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وقد قام عدد من نشاط مواقع التواصل الاجتماعي بنشر عدد من الصور للمستشار هشام جنينة وقد كتب تامر أبو عرب كاتب صحفي قائلا “حقك على راسنا يا محترم”، بينما كتب “أيمن نور” قائلاً “السيدة التي تظهر في خلفية الصورة بملابس المنزل هي زوجة المستشار التي هرعت لمكان محاولة الاختطاف ثم الاغتيال، ولم تكن معه في السيارة كما أدعى بعض الذباب الإلكتروني”.

وأعلن محامي المستشار هشام جنينة “علي طه” أن موكله قد تعرض لاعتداء وحشي بالسلاح الأبيض أثناء توجهه لحضور جلسة قضائية خاصة به للطعن في إعفاءه من منصبه كرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وقد تعرض له ثلاثة من البلطجية وقاموا بالاعتداء عليه بالسلاح الأبيض.

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