“مفاجأة من العيار الثقيل” بحادث الاعتداء على “هشام جنينة”

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تابع موقع مصر 365 مفاجأة من العيار الثقيل في قضية الاعتداء على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار “هشام جنينة” اليوم، حيث تبين أن المستشار هشام جنينة وهو في طريقه إلى المحكمة قد قام بصدم مواطن بسيارته مما أدى إلى إصابة المواطن بكسر في قدمه.

وأعلن العديد من المواطنين المتواجدون في مكان الحادث أنه تم نقل المواطن الذي تم إصابته في حادث اصطدام المواطن الذي يسمى “السيد شرنوخ” إلى مستشفى في محافظة القاهرة الجديدة فور وقوع الحادث.

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وأعلنت مصادر أمنية في محافظة القاهرة أنه لا صحة لما تم تداوله على العديد من المصادر الإعلامية والإخبارية عن قيام مجهولين “بلطجية” باستهداف المستشار “هشام جنينة” والاعتداء عليه من قبل ثلاثة أشخاص بالأسلحة البيضاء.

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