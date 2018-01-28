“جنح الزقازيق” تصدر حكم بخفيف الحبس عن نجل مرسي بالحبس شهر فقط

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تابع موقع مصر 365 قيام “محكمة جنح مستأنف محافظة الزقازيق” والتي تم عقدها اليوم في “معهد أمناء الشرطة بطرة حيث قضت المحكمة بتخفيف حكم الحبس الصادر ضد نجل الرئيس المصري المعزول “محمد مرسي عيسى العياط” إلى شهر واحد بدلاً من الحكم الذي صدر ضد “أسامة محمد مرسي عيسى العياط” بالحبس لمدة ثلاثة سنوات بسبب حيازته سلاح أبيض.

ويجدر هنا الإشارة أن الأجهزة الأمنية في الدولة المصرية قد ألقت القبض على “أسامة محمد مرسي عيسى العياط” نجل الرئيس المعزول “محمد مرسي عيسى العياط” بتاريخ التاسع من شهر ديسمبر من عام 2016 بعد أن صدر أمر بإلقاء القبض عليه على ذمة قضية “فض اعتصام رابعة العدوية”، وأثناء القبض عليه تم ضبطه وبحوزته “سلاح أبيض”.

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وأمرت “النيابة العامة” بإحالة نجل الرئيس المعزول أسامة محمد مرسي عيسى العياط على محكة الجنح بعد أن وجهت له تهمة حيازة “سلاح أبيض” وتم تطبيق “قانون الأسلحة والذخيرة” على نجل الرئيس المعزول.

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