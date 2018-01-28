“نيابة التجمع الأول” تصدر قرارها بشأن واقعة التعدي على “هشام جنينة”

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تابع موقع مصر 365 التقرير الصادر عن “نيابة التجمع الأول” اليوم الموافق الأحد حيث أمر النيابة باحتجاز ثلاثة متهمين من بينهم “السيد محمود خلاف شرنوخ” بسبب مشاجرته مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات “هشام جنينة”.

كما أمرت “نيابة التجمع الأول” بالتحفظ على حارس عقار المستشار “هشام جنينة” إلى جانب التحفظ على الأسلحة البيضاء بالإضافة إلى الشوم إلى جانب العثور على أدوات أخرى تم العثور عليها داخل سيارة المتهمين باعتبارهم “الطرف الثاني” في قضية الاعتداء على المستشار “هشام جنينة.

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وأمرت نيابة التجمع الأول بالتحفظ على سيارة المتهمين وقامت بتسليم المستشار سيارته باعتبار أنه مجني عليه بالإضافة إلى طلب النيابة بإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالحادث من قبل “قوات الأمن العام، وقوات الأمن الوطني”.

وقد قامت النيابة بالانتقال إلى غرفة المستشار هشام جنينة داخل مستشفى القاهرة الجديدة العام، وصرح “أنهم الأربعة أشخاص المحرر ضدهم محضر بقسم شرطة التجمع الأول، والمقبوض عليهم وآخرين مجهولين بالاعتداء عليّ بالضرب المبرح بأسلحة بيضاء وعصى بقصد الشروع في قتلي، وإن الحادث لم يكن بسبب تصادم سيارتي مع سيارتين آخرتين بل أن المتهمين يعرفونني وجاءوا إلى محيط منزلي وراقبوني حتى وصلت إلى منطقة سور مبنى الأمن العام، وأجبروني على الوقوف بسيارتي واعتدوا عليّ، ووجهوا ليّ الشتائم بألفاظ نابية وقالوا ليّ إحنا عارفين انت مين انت هشام جنينة، واحنا جايين نقتلك”.

وأمرت نيابة التجمع الأول بالتحفظ على ملابس هشام جنينة وهي عبارة عن “جاكيت بدلة، وبالطو، وقميص وبنطلون”، وانتدبت النيابة رسام جنائي من أجل وضع رسم كروكي لواقعة التعدي على هشام جنينة، أمرت النيابة باحتجاز أربعة من المتهمين وتحديد دور لكل من زوجة المستشار هشام جنينة “وفاء محمد حسن” ونجلته شروق هشام جنينة.

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