“انتحار طالبة” بالبحيرة بعد رسوبها في الترم الأول بالشهادة الإعدادية

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تابع موقع مصر 365 مصرع طالبة في الصف الثالث الإعدادي بعد أن تناولت “قرص مبيد حشري” خاص بتخزين الغلال، حيث أن الطالبة كانت تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب رسوبها في امتحانات الترم الأول من الشهادة الإعدادية.

وقد تلقى مدير أمن محافظة البحيرة اللواء “علاء عبدالفتاح” إخطار من “مركز شرطة ايتاي البارود” يفيد بوصول “هاجر ع ش ر” والتي تبلغ من السنة أربعة عشر سنة وهي طالبة في الصف الثالث الإعدادي وتقيم في قرية العيون بدائرة المركز المستشفى العام وهي تعاني من حالة تسمم حادة مما أدى إلى وفاتها.

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وقامت قامت الجهات الأمنية بسؤال عم الطالبة المتوفية “السعيد ش ر” البالغ من العمر اثنين وستين عام على المعاش ويقيم في نفس الناحية التي يقم فيه شقيقه والدة الطالبة، وقد أعلن أن الطالبة قد تناولت قرص مبيد حشري خاص بتخزين الغلال بعد مرورها بحالة نفسية سيئة جداًّ بعد رسوبها في امتحانات الترم الأول من العام الدراسي الجاري، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاة الطالبة.

وتقوم جهات الطب الشرعي بتوقيع الكشف على الطالبة المتوفية بواسطة “مفتش الصحة” والذي أعلن خلال تقرير الطب الجنائي أن السبب في الوفاة هو “توقف عضلة القلب” بسبب تناول مادة سامة ولا يوجد في الوفاة أي شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة ليتم عرضه عن النيابة العامة من أجل استكمال جميع الإجراءات القانونية.

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